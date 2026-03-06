Jorge de Frutos sigue haciendo méritos para volver a recibir la llamada de Luis de la Fuente

El delantero del Rayo Vallecano, que debutó con la selección española el pasado mes de septiembre, podría ser una de las opciones en la lista de marzo de 'La Roja' tras las buenas sensaciones que está dejando en el conjunto de Iñigo Pérez

Jorge de Frutos está siendo uno de los jugadores más destacados esta temporada del Rayo Vallecano. Con su doblete ante el Oviedo, del pasado miércoles, el delantero de 29 años ya ha logrado diez tantos en la presente Liga EA Sports. En este sentido, su momento de forma le ha abierto la puerta de la selección española, con la que debutó el pasado siete de septiembre en el choque frente a Turquía. Por ello, no sería descartable que Luis de la Fuente vuelva a contar con su figura para el parón internacional de marzo, conde 'La Roja' disputará la Finalissima.

Jorge de Frutos, con el foco puesto en el Rayo Vallecano

Por su parte, Jorge de Frutos, que logró un doblete en la victoria frente al Oviedo del pasado miércoles, fue preguntado por las sensaciones tras el triunfo en Vallecas y sus opciones volver a ir convocado con la selección española de Luis de la Fuente: "Este partido era clave para nosotros y por eso estamos muy contentos. A nivel personal estoy disfrutando, me están saliendo las cosas bien y estoy contento de poder aportar al equipo con victorias. Tengo que estar centrado en el Rayo e intentar dar lo mejor de mí en cada partido. Luego lo que tenga que venir, vendrá. Desde la temporada pasada que empecé a jugar ahí siempre me ha dicho que soy delantero. Ahora me voy encontrando más cómodo y trato de mejorar mis registros". Además, ya son seis goles los que ha logrado en lo que llevamos de año, viendo puerta frente a Mallorca, Real Madrid, Athletic Club y el conjunto de Guillermo Almada. Por ello, su momento de forma invita a pensar que el jugador puede ser uno de los elegidos por 'La Roja' para el parón internacional de este mes de marzo.

Jorge de Frutos cuenta con una importante competencia en la delantera de la selección española. Jugadores como Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias u Oyarzabal son fijos para Luis de la Fuente, al igual que un Nico Williams que sigue recuperándose del problema de la pubalgia. No obstante, el futbolista del Rayo Vallecano es el tercer máximo goleador español de LaLiga EA Sports, tan solo por detrás de los dos primeros mencionados y empatado con el jugador del Celta de Vigo. Por ello, la convocatoria para la disputa de la Finalissima puede ser clave para conocer las intenciones del técnico de Haro de cara al Mundial.

Jorge de Frutos, centrado en reto de Europa y Conference League

De esta manera, Jorge de Frutos, que viene de ser clave en la victoria ante el Oviedo, pone el punto de mira en terminar LaLiga en los puestos más altos posibles de la clasificación. Por el momento, el Rayo Vallecano se sitúa en la duodécima posición de la tabla con 30 puntos, empatados contra un Sevilla con el que se verán las caras este domingo en el Sánchez-Pizjuán, choque decisivo en el campeonato doméstico. Por otro lado, los de Iñigo Pérez afrontarán el próximo jueves 12 de marzo la ida de octavos de final de la Conference League frente al Samsunspor, con la vuelta la siguiente semana en Vallecas y el objetivo de alcanzar la siguiente ronda del campeonato europeo. En este sentido, el delantero de 29 está 'obligado' a tener un papel importante en estos partidos, claves para el devenir de la temporada en el equipo franjirrojo.