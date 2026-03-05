La cojera de Pathé Ciss enciende las alarmas en el Rayo Vallecano

El centrocampista del conjunto de Iñigo Pérez salió de Vallecas, tras el choque contra el Oviedo, con visibles molestias en su rodilla izquierda. Por ello, el senegalés está a la espera de pruebas que determinen una posible lesión

El Rayo Vallecano logró el triunfo del encuentro ante el Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, que tuvo que ser aplazado por el estado del césped del equipo franjirrojo. En este sentido, los de Iñigo Pérez derrotaron al conjunto de Guillermo Almada con un doblete de Jorge de Frutos y uno de Álvaro García. No obstante, la mala noticia fue la visible cojera que mostró Pathe Ciss tras acabar el partido, en lo que podría ser una lesión de su rodilla izquierda. De esta manera, el senegalés se someterá a pruebas médicas para confirmar el alcance del problema muscular.

Iñigo Pérez, ante un posible contratiempo en su plantilla

Pathé Ciss se tuvo que retirar en el minuto 88 del choque ante el Oviedo, por lo que entró Balliu en su lugar. Tras ello, Iñigo Pérez informó, en la rueda de prensa posterior a la victoria en Vallecas, del estado del futbolista de Senegal: "Tenemos a Pathé Ciss y a algún otro jugador con algún pequeño golpe de molestia y veremos cómo van transcurriendo estos días. Tenemos el partido de Sevilla con brevedad y ya sabéis que esto ahora mismo no para para nosotros. Entonces veremos cómo evolucionan, creo que es un golpe en el que ha sufrido un daño y no había que tener riesgos con él". Además, Jorge de Frutos, que logró dos tantos en el día de ayer, compartió sus sensaciones sobre el problema muscular de su compañero: "Pathé estaba ahí en la camilla con los fisios, estaba con hielo. Parece que lo primero que han dicho es que hay que esperar, pero no parece nada grave, pero lo que he dicho, hay que esperar a ver cómo va evolucionando".

Tras la victoria ante el Oviedo en Vallecas, el Rayo Vallecano visitará este domingo al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, en un encuentro entre dos equipos que tienen los mismos puntos en la clasificación, 30. Por ello, la posible ausencia de Pathé Ciss haría a Iñigo Pérez probar con un doble pivote formado por Gumbau y Óscar Valentín, pero todo queda pendiente de que se confirme una lesión que encendió las alarmas en el día de ayer en el conjunto franjirrojo. Además, una vez disputado el partido frente a los de Almeyda, el equipo madrileño afrontará la eliminatoria de octavos de final de Conference League ante el Samsunspor, siendo la ida en Turquía.

Una de cal y otra de arena para Pathé Ciss en 2026 con el Rayo Vallecano

Pathé Ciss comenzó el año siendo una de las ausencias más significativas en el Rayo Vallecano, debido a la disputa de una Copa África que terminó levantando el pasado 18 de enero, en una final agónica frente a Marruecos. Tras ello, el jugador de 31 años no pudo tener mejor regreso, en lo personal, al conjunto de Iñigo Pérez, ya que logró un gol ante Osasuna pese a la derrota final contra el equipo de Alessio Lisci.

Además, el centrocampista fue expulsado con roja directa en el choque ante el Real Madrid por una dura entrada sobre Dani Ceballos, lo que le costó quedarse fuera de la convocatoria para recibir al Atlético de Madrid. No obstante, para el técnico del club madrileño es vital en el once, ya que ha apostado por él siempre que ha estado disponible, pero su más que posible baja para este domingo, tras el triunfo frente al Oviedo en Vallecas, le hará tener que probar de nuevo otras variantes en la zona de creación del juego.