El Rayo viene embalado y con un importante factor en juego

Los de Iñigo Pérez, que encadenan también cuatro jornadas sin perder, golearon al Oviedo en el partido aplazado y superan a Valencia, Girona y los nervionenses

El Rayo Vallecano, que goleó (3-0) este miércoles al Real Oviedo en el partido aplazado de la jornada 23ª de LaLiga por el mal estado del césped de la calle Payaso Fofó, llegará embalado este domingo 8 de marzo a partir de las 18:30 horas al Ramón Sánchez-Pizjuán, donde le espera un rival directo por la permanencia en Primera división como el Sevilla FC, uno de los tres equipos a los que los franjirrojos han adelantado en la clasificación, en el caso nervionense y del Girona FC, por un mejor balance general de goles, más el Valencia CF, con 29 puntos, uno menos que el trío referido.

Los madrileños, que habían perdido consecutivamente ante RC Celta, CA Osasuna y Real Madrid tras caer eliminados en Copa del Rey en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, encadenan ahora cuatro partidos del torneo doméstico de la regularidad sin ser doblegados, igual que su próximo anfitrión, si bien los de Matías Almeyda han sumado seis puntos de doce posibles, por los 8 de 12 rayistas, que perdieron en casa con el Sevilla FC por 0-1 con un tanto postrero de Akor Adams saliendo desde el banquillo y deberán voltearlo en caso de opositar a 'matar' dos pájaros de un tiro.

Pathé Ciss, seria duda para la cita;

Sin contar al canterano Diego Méndez, baja de larga duración, el Rayo Vallecano visitará el Ramón Sánchez-Pizjuán con la seria duda de Pathé Ciss, que tuvo que ser sustituido ante el Real Oviedo por lo que parece un esguince en su rodilla izquierda. El internacional senegalés salió cojeando y este jueves se someterá a pruebas para determinar el alcance de la lesión. Por su parte, el 'Pelado', que cumplirá el tercero de sus siete partidos de sanción, pierde a Gabriel Suazo por acumulación de amonestaciones, al tiempo que 'Peque' Fernández y Marcao Teixeira están descartados, con Rubén Vargas, Djibril Sow y César Azpilicueta apurando para llegar.

Los duelos directos podría ser determinantes... y la cosa no va mal

De los 'goal-averages' particulares con los ocho equipos que tienen los mismos 30 puntos que el Sevilla FC o menos, de momento los blanquirrojos solamente lo pierden con el RCD Mallorca (que ganó tanto en el Ramón Sánchez-Pizjuán como en Son Moix), primero de los que descendería en estos momentos. Los nervionenses tienen pendiente y llevan ventaja con el colista Real Oviedo (4-0 aquí), mientras que lo han empatado con el Elche CF (tras sendos empates) y ganado con Girona FC (0-2 y 1-1) y Deportivo Alavés (1-2 y 1-1). Debe abrochar aún los duelos directos con Valencia CF (1-1 en Mestalla) y Levante UD (0-3 aquí).