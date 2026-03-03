El Sevilla FC celebra el triunfo de la cantera como base del proyecto: "Pero no les pidamos lo mismo que a Nianzou"

"Son los que están dando la cara", señala Agustín López. El coordinador de la cantera nervionense ensalza el papel de Oso, Kike Salas, Isaac Romero, Juanlu Sánchez o José Ángel Carmona y promete que hay muchos más que pueden dar el salto en el futuro

Ha sido cuestión de mera necesidad, de una necesidad extrema, además, y todo lo que no sea arrancar así sería faltar a la verdad. No obstante, para eso están los canteranos, para ganarse la confianza cuando el destino por fin le abre una puerta. La del Sevilla FC está abierta de par en par, aferrado a la exuberancia de los chavales de la casa que se han empeñado en tirar del carro. Hasta el técnico en el derbi, Javi Martínez -segundo del sancionado Matías Almeyda-, es un producto de la cantera. El partidazo de Oso, el golazo de Isaac Romero, el gran nivel de Kike Salas, el compromiso de Juanlu Sánchez o José Ángel Carmona...

Lo que viene por atrás también apunta maneras. A Nico Guillén le ha vuelto a llamar la selección española sub 18 tras debutar la semana pasada con la sub 19 y con él también se va a Las Rozas Manuel Ángel. Mario Díaz es el capitán de la sub 17 y el prometedor Bruno Luque es una de las estrellas de la sub 16.

La última llamada, este mismo martes, cuando también ha sido citado Manuel Morales por la sub 14. Sobre el buen estado de salud de la cantera y su factor esencial en el actual proyecto (rendimiento deportivo y plusvalía) ha sacado pecho Agustín López, coordinador de los escalafones inferiores del Sevilla FC, que ha atendido a Canal Sur Radio.

El Sevilla presume de la camada del primer equipo: Kike Salas, Oso, Isaac Romero, Juanlu, Carmona...

"Estamos muy satisfechos de cómo lo están haciendo nuestros canteranos en el primer equipo. Es el elemento más importante dentro del desarrollo de la cantera, de ese trabajo grueso que llevamos en la base para ir formando poco a poco. Además, están compitiendo bien. Son, como dice la gente, los que están dando la cara. Están creciendo en un momento complicado, institucional y deportivo. Este ambiente tan hostil va a ser beneficioso para ellos y, por ende, para el club".

"Kike Salas está siendo un obús. Carmona, que es otro titular con más o menos crítica. Oso, lo de Juanlu... No sé, hay que aprovechar la coyuntura. Ahora mismo estamos en el mundo de la inmediatez. Y estamos exigiéndole a chavales muy jóvenes que están dando sus primeros pasos en el fútbol de elite, en el Sevilla FC, un equipo grande de Europa y de España".

"Nuestra grada es muy exigente, pero reconoce cuando los chavales dan la cara. Isaac Romero es otro. Necesitaba ese esparcimiento. No es normal que un jugador recién salido del Sevilla Atlético se convierta en el '9 del Sevilla FC. Eso, en la historia, sólo ha pasado estando en Segunda división o con muchos problemas importantes".

El futuro del Sevilla FC está asegurado con Nico Guillén y muchos más

"Creemos en un club en el que por tradición somos canteranos y por tradición formamos a nuestros canteranos. Creemos en la identidad del jugador sevillano. Nico Guillén, a pesar de ser onubense, es casi un sevillista de cuna. Parece que ha nacido en Puerta Osario. Eso es muy importante ¿Qué conseguimos con eso? No sólo conseguimos educar al jugador y darle los tiempos pertinentes, formarlo desde la base".

"Nuestro departamento de captación en cantera es pionero en una serie de elementos. En menos de tres minutos tengo informe de cualquier jugador que tú me pidas. Hay un buen desarrollo profesional, deportivo y personal del jugador. Sabemos que los jugadores que lleguen, si les abren la puerta, van a rendir como estamos viendo en estos momentos que pueden rendir", ha asegurado Agustín López.

"Eso sí, no le podemos pedir a un Kike Salas lo mismo que a un Nianzou, por ejemplo, que es uno de esos jugadores con un coste económico fuerte y vienen a dar rendimiento inmediato. Pero el canterano también puede dar rendimiento. Que en el primer equipo del Sevilla FC haya 4 ó 5 canteranos como política de club nos va a ayudar en lo económico, en lo deportivo y, sobre todo a nivel de rendimiento para el futuro".