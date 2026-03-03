Iñigo Pérez, dispuesto a frenar la marcha de Óscar Trejo en el Rayo

El técnico del Rayo, en la previa del partido contra el Real Oviedo que se disputará este miércoles, se ha pronunciado sobre la noticia de la semana en Vallecas

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, opinó este martes sobre la decisión anunciada por el mediapunta argentino Óscar Trejo de no seguir en el equipo la próxima temporada, dijo que hasta junio solo queda "disfrutarlo" como jugador unos meses más y aseguró que sería "bueno que siguiera ligado" al club durante más tiempo.

Trejo, nacido en Santiago del Estero (noroeste de Argentina) y que en abril cumplirá 38 años, cumple su décima temporada en el Rayo Vallecano, con el que ha disputado 332 partidos oficiales, y es el primer extranjero y sexto jugador con más encuentros en la historia del club.

El jugador argentino, uno de los más queridos por la afición franjirroja debido a su implicación y compromiso dentro y fuera del vestuario, anunció el lunes que no seguirá la próxima temporada.

"Siempre que sucede este tipo de anuncios a uno le gustaría que se pudiera detener el tiempo y Trejo siguiera de manera indefinida con nosotros. He hablado mucho sobre su valía como jugador y como persona. Mientras él este contento por la decisión que ha tomado está bien. Ahora nos toca a nosotros a disfrutarlo y ayudarle estos meses. Le haremos este tránsito lo mejor posible", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Es un día feliz por él aunque le habrá costado y empezaremos a sentir cierta morriña. Trejo y yo tenemos una relación muy cercana. Tenemos una comunicación fluida. Nos ayudamos en los momentos buenos y menos buenos", comentó el técnico navarro, que reconoció que le pilló por sorpresa el anuncio del jugador en redes sociales.

"No había hablado con él de manera definitiva y ayer nos llegó a todos la noticia por sorpresa. Le apetecerá explorar el fútbol desde otras vías. A nivel deportivo podría seguir jugando y si quiere explorar otro tipo de Liga ya se verá. A nivel de rendimiento yo lo veo bien", manifestó.

Iñigo Pérez aseguró que Trejo es "alguien que el fútbol necesita" y opinó que "sería bueno para todos que siguiera ligado al Rayo".

"Está es una opinión propia de Íñigo Pérez. Luego está la parte emocional de cada aficionado del Rayo, que tiene una visión de Trejo muy parecida y no creo que haya nadie que le genera rechazo. En lo deportivo no me gusta hacer ránkings, pero es de las piezas más importantes. Tiene un gran nivel de compromiso y tiene una labor intangible que es capaz de generar ayudas y solidaridad. El grupo es en gran parte así por él", concluyó.

Sobre el Oviedo, "una final muy peligrosa"

Tal y como está de cara la permanencia este año en Primera, todo enfrentamiento entre rivales directos puede ser tildada de final. Por eso, en el Rayo, que está a tan sólo tres puntos por encima del descenso, le han puesto dicho etiqueta al duelo que vivirán este miércoles ante el Oviedo, correspondiente al partido aplazado de la jornada 23.

"Mañana es un partido muy importante para nosotros y también para el Oviedo. Para nosotros es trascendental. Si conseguimos la victoria, a nivel de puntos será muy importante y de reafirmar lo que hemos hecho bien", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

El técnico navarro declaró que en el Oviedo del uruguayo Guillermo Almada ve "cosas" que él busca como entrenador del Rayo: "En la élite dependes de muchos factores y nuestra obligación para evitar que ellos sumen es por la importancia de conseguir los tres puntos"."Por eso y lo que hay en juego es un partido muy peligroso. Para ellos tiene tintes de final o de última oportunidad", subrayó. Para este partido, Iñigo Pérez tiene a todos sus jugadores disponibles. "Es una noticia muy buena en marzo y justo cuando empezamos a jugar jueves y domingo otra vez"