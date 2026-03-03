Guillermo Almada, antes de visitar al Rayo Vallecano: "Hemos recalcado que es una final, es el partido más importante del año"

El técnico del Oviedo compareció en rueda de prensa, en la previa del choque en Vallecas frente al conjunto de Iñigo Pérez, donde resaltó, entre otros temas, la importancia que tiene el encuentro de mañana y el hecho de lograr los tres puntos

El Oviedo visita mañana al Rayo Vallecano, en el encuentro que corresponde a la jornada 23 pero que tuvo que ser aplazado por el estado del césped del equipo franjirrojo. De esta manera, el conjunto de Guillermo Almada afronta un nuevo duelo del campeonato doméstico tras la derrota del pasado sábado ante el Atlético de Madrid. Por ello, el técnico uruguayo ha destacado, en la rueda de prensa previa, la importancia del choque frente a los de Iñigo Pérez, catalogándolo como una "final". Por otro lado, el entrenador del equipo carbayón no ha descartado hacer rotaciones en Vallecas.

Guillermo Almada confía en poder disponer de Alberto Reina para visitar Vallecas

En este sentido, Guillermo Almada ha comenzado hablando de la presencia de Alberto Reina ante el Rayo Vallecano: "No descartamos nada porque muchos jugadores siguen en evolución. Reina se resintió ante el Atlético de lo que le pasó contra la Real. Ayer estaba mejor, veremos ahora. Si está bien, podrá jugar. Confiamos en que pueda hacerlo, es un jugador que nos está dando mucho. Es un perfil más mixto, Santi tiene características más ofensivas. Si Reina no llega, tendríamos que elegir cuándo queremos que juegue Santi, estamos analizando continuamente". De la misma manera, el técnico del Oviedo valoró el hecho de hacer rotaciones en el día de mañana: "No descartamos nada, estamos evaluando a todos los jugadores. Los hay que están más parejos en determinados puestos y ahí podemos dar descanso. Estamos evaluando. Si hay un jugador al 50% y otro al 100%, más allá de que pueda tener menos condiciones, el segundo será mejor".

Por otra parte, Guillermo Almada analizó lo que espera ante el conjunto de Iñigo Pérez: "Solo podemos ratificar todo lo bueno que estamos haciendo. Hemos recalcado que es una final, lo de Vallecas es el partido más importante del año. Un partido vital. Es duro hacer tantas cosas buenas y no ganar, pero si seguimos con esta continuidad de juego y seguimos superando a los rivales ahí, los resultados positivos tienen que llegar. Hay que seguir en la brecha. Solo pensamos en el partido y en nosotros, en nada más. Queremos ganar. Todo lo que rodeó al partido no depende de nosotros, aunque sí te da algo más de rebeldía. No vamos a jugar ni mejor ni peor por esas circunstancias, pero sí te crea algo más de rebeldía y de ganar".

Guillermo Almada reconoce las fortalezas de los jugadores de Iñigo Pérez

De la misma manera, Guillermo Almada avisó de las amenazas del Rayo Vallecano: "Lo que valen son los puntos, más allá de jugar mejor o peor, aunque lo primero te acerque a ganar. Hay que seguir intentándolo. El Rayo tiene muy buenos futbolistas y muy buen entrenador, un equipo muy peligroso. Ya lo vimos contra el Atlético, por ejemplo. Es una final más allá de las circunstancias que lo rodean". Sobre los jugadores de Iñigo Pérez insitió en que "son intensos, en la parte ofensiva tienen jugadores peligrosos que te obligan a estar muy concentrado. Los laterales se proyectan continuamente".

Por último, Guillermo Almada fue preguntado por el problema del Oviedo en los últimos minutos, que viene de perder contra el Atlético de Madrid con un gol en el descuento: "Me gustaría jugar a otro ritmo o con otra intensidad, o al menos sostenerlo más tiempo. Ya lo hablamos, si hubiésemos llegado antes creo que lo habríamos conseguido, pero a estas alturas de temporada es difícil de mejorar. Evidentemente hay que afrontarlo y tratar de solucionarlo, porque nos ha pasado en muchos partidos. Es algo que nos preocupa".