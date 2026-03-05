Óscar Trejo se sincera tras anunciar el final de su etapa en el Rayo Vallecano

Óscar Trejo ha confirmado que pondrá fin a su etapa en el Rayo Vallecano al terminar la temporada. El capitán franjirrojo, convertido en una de las grandes leyendas recientes del club, reflexiona sobre su decisión, su vínculo con Vallecas y la posibilidad de seguir ligado a la entidad en el futuro

Óscar Trejo se prepara para cerrar una de las trayectorias más representativas del Rayo Vallecano en el fútbol español reciente. El mediapunta argentino, que a sus 37 años supera los 300 partidos con la camiseta franjirroja, ha decidido que la actual temporada marcará el final de su etapa en el club madrileño.

La noticia, que el propio futbolista adelantó hace unos días en sus redes sociales, supone el inicio del último capítulo de una historia muy especial entre el jugador y la entidad vallecano. Durante años, Trejo no solo ha sido un futbolista importante en el campo, sino también uno de los grandes referentes del vestuario.

El capitán del Rayo explicó con calma y naturalidad cómo ha llegado a esta decisión durante su participación en el pódcast 'El Camino de Mario', presentado por el exfutbolista Mario Suárez.

Trejo explicó que la decisión no ha sido repentina, sino fruto de una reflexión que lleva tiempo madurando. El argentino siempre ha tenido claro que su continuidad en el fútbol debía estar ligada a sentirse plenamente competitivo: “Pienso que las etapas están para comenzarlas y terminarlas de la mejor manera. En este club creo que he cumplido esas etapas”.

El capitán franjirrojo añadió que desde hace años se marcó un criterio personal muy claro para decidir cuándo dar un paso al lado. "Siempre he dicho que cuando no me viera al 100% lo iba a decir", comentó.

Para Trejo, además, esta temporada tiene un componente emocional especial. El hecho de disputar competición europea con el Rayo Vallecano es algo que el argentino nunca imaginó cuando llegó al club: “Teniendo la Conference, que para mí es un regalo, y haberlo conseguido con el club de mi vida es algo impensable. Creo que hacerlo de esta manera es lo más adecuado”.

Una figura histórica del Rayo Vallecano

La trayectoria de Trejo en el Rayo Vallecano es una de las más extensas de la historia reciente del club. Sus más de 300 partidos con la camiseta franjirroja lo han convertido en el futbolista extranjero con más encuentros disputados en la entidad.

Más allá de los números, su peso dentro del vestuario ha sido fundamental durante muchas temporadas. El argentino ha ejercido como capitán y como uno de los líderes del grupo, especialmente en momentos importantes para el equipo.

A pesar de la despedida que se aproxima, Trejo reconoce que la decisión también está acompañada de ilusión por lo que pueda venir en el futuro. “Voy a extrañar el día a día, los compañeros y el vestuario, pero también tengo muchas ganas de lo que pueda venir”, confesó.

Un futuro que podría seguir ligado al club

Aunque su etapa como jugador del Rayo Vallecano terminará al final de la temporada, Trejo no descarta mantener una relación con el club en el futuro. “Me gustaría retirarme aquí, pero también me veo jugando en otro lado”, explicó el argentino durante la entrevista.

Además, dejó abierta la puerta a seguir vinculado al club cuando termine su carrera deportiva. “Me gustaría quedarme en el club. Depende de ellos”, señaló en referencia al presidente Raúl Martín Presa y al director deportivo David Cobeño.

Su relación con Íñigo Pérez

Trejo también dedicó palabras a su actual entrenador, Íñigo Pérez, a quien elogió por su forma de trabajar con los futbolistas y por su capacidad para entender el juego. “He tenido charlas con él en las que le he dicho que me hubiera gustado que me hubiera entrenado con diez años menos”, explicó.

El capitán destacó especialmente la forma en la que el técnico analiza a cada jugador de manera individual. “Veo cómo analiza al jugador y lo personaliza de una manera espectacular”, afirmó.

Un capitán que defendió al vestuario

Durante la entrevista, Trejo también habló de su papel dentro del vestuario en relación con la directiva del club. El argentino explicó que siempre intentó trasladar las inquietudes de los jugadores a los responsables de la entidad. “Yo le dije a Presa y a Cobeño que si no iban a cumplir lo que exigían, iba a dar un paso al lado”, recordó.

Trejo aseguró que su intención siempre fue defender al grupo y hacer que las peticiones del vestuario fueran escuchadas. “Si quieren que yo defienda esta empresa, esta gente está pidiendo esto. Nos merecemos un trato mejor, nos merecemos que se nos escuche”, señaló.

En cualquier caso, quiso dejar claro que todas esas conversaciones se produjeron de forma directa con la dirección del club. “Todo lo que pienso se lo he dicho al presidente y a Cobeño”, añadió.

Una renovación que estuvo cerca de no producirse

El argentino también reveló que su última renovación con el Rayo Vallecano estuvo marcada por la incertidumbre. Durante ese periodo llegó a valorar seriamente la posibilidad de abandonar el club.

Durante ese tiempo manejó propuestas de otros equipos que le ofrecían contratos más largos. “Tenía para irme a Segunda, donde me ofrecían dos años, y estaba por irme”, recordó.

Sin embargo, finalmente decidió quedarse en Vallecas por motivos emocionales. “El Rayo tenía prioridad porque quería vivir esta aventura de la Conference”, afirmó.

Vallecas, el corazón del club

Trejo también reflexionó sobre el futuro del estadio del Rayo Vallecano, un tema que ha generado debate en varias ocasiones. El capitán dejó clara su opinión respecto a cualquier posible traslado del campo. “Yo me quedaría en Vallecas. Intentaría llegar a un acuerdo para modernizarlo dentro de las posibilidades”, explicó.

Para el argentino, el estadio es uno de los elementos que definen la identidad del club. “Moverlo sería un error, porque es el corazón de todo”, concluyó.

Con su despedida cada vez más cercana, Trejo comienza a cerrar una etapa que ya forma parte de la historia reciente del Rayo Vallecano. Su legado no solo se mide en partidos disputados, sino también en el vínculo emocional que ha construido con un club y con una afición que lo considera uno de los suyos.