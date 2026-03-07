﻿El entrenador del Rayo, Iñigo Pérez, analiza las dos caras del Sevilla FC en el derbi y recuerda el 0-1 en Vallecas

El técnico del conjunto franjirrojo cree que hay muchos puntos en común en la reacción de ambos equipos en las últimas semanas. Así, augura un duelo muy físico y muy igualado en el Sánchez-Pizjuán en esta jornada 27 de LaLiga EA Sports

El Rayo Vallecano ha completado en la mañana de este sábado su última sesión antes de viajar a la capital de Andalucía para el choque que le enfrentará al Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Antes de este encuentro, correspondiente a la jornada 27 en LaLiga EA Sports, ha pasado por sala de prensa Iñigo Pérez, técnico del conjunto franjirrojo que ha recuperado a los convalecientes Ilias Akhomach y Pathé Ciss. El entrenador de los madrileños ha señalado que la clave para ambos equipos estará en el deseo mutuo de "no dejar hacer al rival".

Iñigo Pérez analiza al Sevilla FC: la reacción en El Gran Derbi y el 0-1 en Vallecas

"Es cierto que lo del otro día es un derbi y, a veces, la emoción que existe en ese tipo de partidos condiciona un poco los estilos o las ideas de los entrenadores, que los jugadores disfruten la pasión y se dejen llevar. Es verdad que hubo una primera parte en la que no es que estuvieran mal, pero fueron superados en el marcador, y luego hubo una reacción".

"Me quedo más con esa segunda parte, que es lo último que ha sucedido. Entonces esperamos a un Sevilla FC como estuvieron aquí (0-1 en Vallecas, en septiembre), sólo que creo que nuestro buen hacer hizo que ellos no pudieran mostrar más sus virtudes, pero creo que la gran referencia es la segunda parte del otro día contra el Betis", ha explicado Iñigo.

Las claves en el Sevilla - Rayo

"Va a ser un partido en el que la idea de los dos equipos será no dejar hacer al rival. Ellos son un equipo muy dinámico, muy intenso, que persiguen al hombre en muchas fases del campo. Nosotros también estamos acostumbrados a esto. Entonces, el aspecto físico será fundamental".

"Después, creo que los dos equipos venimos teniendo un acierto en las áreas que durante fases del campeonato nos ha faltado. Es una perogrullada, pero creo que el que vaya acertando durante el partido con pequeños detalles y se imponga en las áreas tendrá mucho hecho para ganar", ha analizado el entrenador del Rayo Vallecano.

La enfermería del Rayo: el estado de Pathé Ciss e Ilias Akhomach o la evolución de Mumin

"Bueno, hay que mirar un poco el entrenamiento de hoy, si son capaces de completarlo, de encontrarse bien, y es cierto que la acumulación que tenemos ahora de partidos nos hará, con todos los jugadores, ser más cautos como fuimos en la anterior fase en la que nos tocaba conjugar jueves y domingo", explicaba a priori Iñigo Pérez justo antes de la última sesión, en la que tanto Pathé Ciss como Ilias Akhomach se reintegraron en el grupo.

"De Mumin siempre digo que cuando uno sale de una lesión de larga duración tiene cierta desventaja con respecto a la gente que lleva muchos meses compitiendo. Él se encuentra bien, sin dolor, sin miedo a la lesión... pero tenemos una nómina de centrales que están a buen nivel. Ahora mismo le toca esperar y seguir entrenando a muy buen nivel. Estoy convencido de que el día que le toque participar lo hará genial, como lo hizo el año pasado. Este es el proceso del fútbol. Le toca seguir empujando como lo está haciendo".

Iñigo pone en valor la honestidad del vestuario rayista

"El pilar fundamental de este grupo es que, jueguen o no, todos entrenan como si se supieran titulares. Cuando llega un entrenador nuevo suele ser bastante fácil de conseguir, fruto de la ilusión, pero cuando llevas casi tres años con los mismos jugadores es muy positivo que se mantenga. Yo tengo que hacer ciertas labores para que prospere en el tiempo, pero el mérito es de ellos, por su humildad, su nobleza y su capacidad de aceptar la frustración", ha destacado el técnico del Rayo, que también opinó de la inquietud por el duelo de Conference en Turquía -en plena guerra de Irán- o del nivel de Jorge de Frutos.