El Real Madrid estudia realizar una megaoferta por Michael Olise

Michael Olise, extremo del Bayern de Múnich de 24 años, ha sido vinculado con el Real Madrid. Florentino Pérez sería un gran admirador del internacional francés y el club blanco estaría valorando una oferta millonaria por uno de los futbolistas más determinantes de la temporada

El mercado de fichajes empieza a agitarse en Europa y uno de los nombres que ha irrumpido con fuerza en las últimas horas es el de Michael Olise. El extremo del Bayern de Múnich, que está firmando una temporada espectacular, ha sido relacionado con el Real Madrid a raíz de una información publicada por el diario alemán Bild.

El medio germano recoge un supuesto interés del club blanco en lanzar una gran ofensiva por el internacional francés el próximo verano. La operación, según distintos rumores citados en Alemania, podría alcanzar una cifra cercana a los 160 millones de euros.

Una oferta que sacude el mercado europeo

Pero el origen de la información parte del conocido analista de fichajes Ekrem Konur, quien asegura que el Real Madrid está siguiendo muy de cerca al jugador del Bayern. Según explicó el propio periodista, el club blanco estaría dispuesto a presentar una oferta extraordinaria para hacerse con el extremo francés.

“El Real Madrid presiona para fichar a Michael Olise; el club haría una oferta que podría alcanzar los 160 millones de euros para ficharlo”, señaló el especialista en mercado de fichajes.

Desde Alemania, el periodista Christian Falk también se hizo eco del supuesto interés madridista. “Sport Bild lo sabe: el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, planea un golpe maestro para que todos olviden la temporada actual. Los aficionados se conformarán con otra superestrella”, publicó el periodista.

Un futbolista clave para el Bayern

Pero más allá del ruido mediático, la realidad es que el Bayern de Múnich considera a Michael Olise una pieza fundamental en su proyecto deportivo.

El jugador firmó con el club bávaro en 2024 tras su etapa en el Crystal Palace, en una operación que rondó los 60 millones de euros. Desde entonces, su crecimiento ha sido meteórico.

El extremo tiene contrato con el Bayern hasta 2029 y, además, su vínculo no incluye cláusula de rescisión, lo que otorga al club alemán un control total sobre su futuro. Por ello, en el 'Gigante de Baviera' a no contemplan desprenderse fácilmente de uno de los futbolistas más desequilibrantes de la plantilla.

Un rendimiento espectacular esta temporada

Pero si hay un motivo que explica el interés de los grandes clubes europeos es el extraordinario rendimiento que Olise está ofreciendo esta temporada. El internacional francés acumula unos números impresionantes: 15 goles y 27 asistencias en 38 partidos disputados. Estas estadísticas lo sitúan entre los extremos más determinantes del fútbol europeo en la actualidad.

El propio futbolista ha explicado en varias ocasiones cuál es la idea de juego que le pide su entrenador. “Cuando estoy en una posición determinada, el entrenador quiere que supere a mi rival en el uno contra uno, que dispare y que juegue libremente”, explicó recientemente el atacante.

Olise también ha dejado clara su mentalidad competitiva en su etapa en el Bayern. “Cuando estás en un club como el Bayern quieres ganarlo todo. Ese es nuestro objetivo”, afirmó.

El perfil que gusta en el Real Madrid

Pero el interés del Real Madrid no sería casual. El perfil del futbolista encaja en varios aspectos con las necesidades del equipo blanco. Olise es un extremo creativo, rápido y con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, cualidades muy valoradas en el modelo ofensivo del club madrileño. Además, su edad, 24 años, lo convierte en un jugador con presente inmediato y gran margen de crecimiento.

Otro factor que facilitaría su adaptación sería la presencia en el vestuario madridista de varios compatriotas franceses como Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni o Ferland Mendy.

Un fichaje muy complicado

Pero incluso si llegara una oferta, la operación se presenta extremadamente compleja. Una cifra cercana a los 160 millones de euros convertiría a Olise en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.

En el contexto actual, una inversión de ese calibre obligaría al club blanco a realizar antes alguna venta importante para equilibrar las cuentas. Además, el Bayern de Múnich no tiene intención de desprenderse de un futbolista que considera estratégico para el futuro del equipo.

Un posible cruce en la Champions

Pero el destino podría cruzar pronto a ambos clubes en el terreno de juego. El Bayern de Múnich tiene prácticamente asegurado su pase a los cuartos de final de la Champions League tras su contundente victoria por 1-6 en el partido de ida ante la Atalanta.

Si el Real Madrid confirma su clasificación frente al Manchester City, ambos equipos podrían verse las caras en la siguiente ronda del torneo.

En ese escenario, Michael Olise tendría la oportunidad de demostrar sobre el campo por qué su nombre empieza a aparecer en la agenda de los grandes clubes europeos.