El Atlético de Madrid trabaja sin Oblak y con el foco puesto en la delantera

El Atlético de Madrid entrena sin Oblak y con las miradas puestas en Julián Álvarez y Griezmann

El Atlético de Madrid prepara el duelo de vuelta de los octavos de final ante el Tottenham. Las exigencias son mínimas después de 5-2 que le endosó el cuadro rojiblanco al londinense en la ida. Aún así, Simeone opta por no desproteger demasiado la diferencia de goles, aunque no podrá contar, con casi total seguridad, con Oblak, que vuelve a ser baja en el entreno del Atlético. El entrenador rojiblanco ha puesto el foco en la delantera en la que Julián Álvarez y Griezmann apuntan a ser titulares.

Se complica la presencia de Oblak

Jan Oblak tampoco se entrenó este lunes con el grupo, un día antes de viajar a Londres y a dos del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Tottenham, con lo que probablemente será baja para el duelo por la distensión muscular en el costado sufrida el viernes. A falta de la convocatoria, que será pública este martes antes del viaje y que revelará si el guardameta forma parte o no de la expedición a Londres, esa dolencia ya lo impidió jugar ante el Getafe y previsiblemente, salvo sorpresa, también lo dejará fuera del encuentro con el Tottenham, a la espera de su evolución para el derbi del domingo frente al Real Madrid. Desde el pasado viernes, Oblak no se ha entrenado sobre el césped ni con el grupo, ni el domingo ni el lunes, dentro de su proceso de recuperación de la lesión en el costado. Juan Musso, que ya lo reemplazó el pasado sábado en el once titular ante el Getafe, también sería su sustituto el miércoles frente al Tottenham en Londres, en el caso de confirmarse su baja.

Simeone confía en Julián Álvarez y Griezmann

Por otra parte, Diego Simeone inició este lunes la preparación de su once para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, que podría ser el mismo de la ida, con Julián Álvarez y Antoine Griezmann en ataque y Marcos Llorente por el medio, salvo por la excepción de Jan Oblak, con una distensión muscular desde el viernes. Los defensas Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri; el centrocampista Johnny Cardoso y los extremos Giuliano Simeone y Ademola Lookman completan el probable once del Atlético para ese duelo, una vez que nada más Pubill jugó de inicio el pasado sábado ante el Getafe, en la victoria por 1-0 en el estadio Metropolitano.