Siete jugadores del Atlético de Madrid y Simeone, al borde de la sanción

Más allá de la batalla que plantará el Tottenham, el equipo rojiblanco acude al partido de Londres con muchos jugadores apercibidos, por lo que de ver una amarilla no jugarían la ida de cuartos

El Atlético de Madrid afronta este miércoles el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Tottenham con el objetivo de no pasar apuros tras el 5-2 de la ida en el Metropolitano aunque sin poder confiarse lo más mínimo para evitar cualquier sorpresa. Además, Diego Pablo Simeone tendrá que medir muy bien los minutos de sus jugadores, que vienen acumulando muchos partidos durante toda la temporada y sobre todo ahora que se acerca el tramo importante.

Otro detalle que deberá tener en cuenta el técnico argentino es el de los apercibidos, y no es baladí ya que actualmente hay en la plantilla rojiblanca hasta ocho jugadores apercibidos de sanción para el próximo partido, que sería ante el ganador del cruce entre el Newcastle y el FC Barcelona, que quedó 1-1 en el partido de ida.

Así, los jugadores Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Thiago Almada y Pablo Barrios, más el entrenador Diego Simeone, son los apercibidos de sanción del equipo rojiblanco a estas alturas de la Liga de Campeones, en la que resisten aún sin partido de suspensión, rumbo al duelo de vuelta de los octavos de final contra el Tottenham en Londres.

Al menos, sabe Simeone que no sancionarán a uno de ellos, a Pablo Barrios, pues el centrocampista no está en la lista de convocados ya que es baja por una lesión muscular. El resto tendrán una nueva prueba en ese sentido en el partido de vuelta, con el riesgo que asumen de perderse la ida de los cuartos de final en caso de seguir adelante en la eliminatoria y ser amonestados con alguna tarjeta.De todos ellos, cuatro apuntan a la alineación titular este miércoles: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill y Robin Le Normand. Clement Lenglet y Thiago Almada comenzarán en el banquillo en el segundo encuentro con el Tottenham, al que el conjunto rojiblanco goleó por 5-2 en el choque de ida en el Metropolitano.

A Londres sin Oblak, Barrios ni Mendoza

Diego Pablo Simeone ha ofrecido la lista de convocados para el duelo de Londres esta misma mañana, antes de partir hacia la capital inglesa donde esta tarde se entrenarán sobre el escenario del partido y donde dará la rueda de prensa el técnico y un futbolista.El Atlético ha viajado sin Jan Oblak y tampoco están disponibles Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza por lesión. El portero esloveno se perderá su segundo encuentro seguido y será suplido de nuevo en el once titular por el argentino Juan Musso, que cuajó un gran partido ante el Getafe en LaLiga.

La convocatoria está formada por 23 jugadores: Juan Musso, Salvador Esquivel , Mario de Luis, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri, Julio Díaz, Obed Vargas, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Thiago Almada, Alex Baena, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Nico González, Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Alexander Sorloth y Julián Alvarez.