Eder Sarabia abre la puerta a fichajes: "Es posible que llegue más de un jugador antes del cierre del mercado invernal"

El técnico del Elche compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la derrota ante el Barcelona, aunque tuvo la buena noticia del debut de Lucas Cepeda, que entró en el minuto 74

El Elche cayó derrotado en la visita del Barcelona al Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia no pudieron sobreponerse al asedio del conjunto de Hansi Flick, que pudo hacer más goles, sobre todo, durante la primera parte. No obstante, el equipo alicantino se llevó la buena noticia del debut de Lucas Cepeda de manera oficial. De esta manera, el entrenador vasco compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el encuentro que firmó su equipo ante los azulgrana.

Eder Sarabia y la confianza en mejorar

En este sentido, Eder Sarabia, tras la derrota ante el Barcelona expresó que "en ataque nos ha faltado encontrar situaciones que no eran complicadas, evidentemente son mejores, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nos creíamos capaces, pero en el momento en el que estamos era difícil. El premio va a llegar si corregimos algunas cosas que estamos haciendo, algunas de las cosas que estábamos haciendo y si mostramos el hambre de seguir mejorando. Sobre todo, tener claridad en el análisis y semanas enteras para poder trabajar. Este partido no nos va a hacer daño. Tener esa hambre de que por un lado estamos orgullosos de estar en Primera, pero en comparación con los mejores si queremos estar con ellos debemos tener ese orgullo de querer mejorar".

Además, Eder Sarabía valoró el partido de Rodrigo Mendoza: "Estoy muy contento con el partido de Rodri, se lo ha ganado con su trabajo. Soy un entrenador bastante justo y que me hago siempre esa pregunta. Siempre trato de ayudar a todos los jugadores, sobre todo a los que juegan menos. Por otra parte, el técnico del Elche mostró su opinión sobre el fichaje de Gonzalo Villar: "Nos va a dar más competencia dentro, es un jugador que siempre me ha gustado, esta es su casa. La gente le quiere mucho, desde el primer día quiso venir, encaja perfectamente en el modelo. El año pasado hizo un partidazo contra nosotros en Granada. Nos da alternativas, competencia en el centro del campo y que nos va a ayudar". Por último, sobre el mercado de fichajes afirmó que no va a "pensar en ese tipo de supuestos, pero es algo que nunca se sabe. Es posible que llegue más de un jugador antes del cierre del mercado invernal. Podía llegar alguien con más vocación ofensiva como Cepeda y Gonzalo y falta en la banda derecha, donde estamos necesitados”,

Por su parte, Álvaro Rodríguez, que firmó el gol del empate del Elche en el minuto 29, habló tras la derrota ante el Barcelona para comentar sus sensaciones: "Estamos jodidos por la derrota, pero tenemos que seguir buscando durante la semana nuestra esencia y seguir trabajando para que lleguen los resultados. Sabemos cómo es el Barça. Hemos intentado marcar hombre a hombre, pero el Barça ataca muy bien. Tiene jugadores muy buenos y no ha podido ser. Seguiremos trabajando para hacerlo mejor".

Además, preguntado por el gol que logró, Álvaro Rodríguez se mostró muy claro afirmando que no le "importa. Me importa mi equipo. Tenemos que seguir trabajando para salir de esa zona. Confiamos a full en el plan de Sarabia. Vamos todos a uno. Esto no es una derrota, es un aprendizaje".