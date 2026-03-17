De equipo revelación al descenso: la debacle del Elche de Sarabia

El Elche CF ha pasado de ser la gran revelación de LaLiga a caer en puestos de descenso tras su derrota ante el Real Madrid y la victoria del Mallorca. El equipo de Eder Sarabia afronta ahora un duelo directo decisivo en el Martínez Valero que puede marcar su futuro y el del técnico

El fútbol no entiende de inercias eternas y el Elche es el mejor ejemplo de ello esta temporada. Lo que comenzó como un sueño europeo se ha transformado en una pesadilla por la permanencia en apenas cinco meses y medio. El conjunto ilicitano, recién ascendido, sorprendió a toda LaLiga con un arranque brillante que le llevó incluso a ocupar puestos de Champions tras las primeras jornadas.

Sin embargo, la realidad actual es muy distinta. Tras encadenar una racha negativa prolongada en el tiempo, el equipo dirigido por Eder Sarabia ha caído por primera vez en toda la temporada a los puestos de descenso. La derrota en el Santiago Bernabéu por 4-1 ante el Real Madrid y el triunfo del Mallorca ante el Espanyol han terminado de confirmar una caída que se venía gestando desde hace meses.

Ahora, a falta de diez jornadas para el final, el Elche es décimo octavo y afronta un escenario límite en el que cada partido puede marcar su destino.

De revelación a crisis en cuestión de meses

El problema actual del Elche no es solo clasificatorio, sino también estructural. El equipo firmó un inicio de curso espectacular, sumando 13 puntos en las siete primeras jornadas y desplegando un fútbol atrevido y competitivo que le situó entre los mejores del campeonato. Durante los meses posteriores logró mantenerse en la zona media de la tabla, consolidando su imagen como uno de los equipos más incómodos de LaLiga.

Sin embargo, el cambio de año supuso un punto de inflexión radical. Desde la llegada de 2026, el conjunto franjiverde no ha sido capaz de ganar un solo partido en Liga. En once jornadas disputadas en el nuevo año, apenas ha sumado cuatro puntos de 33 posibles, unos números que explican por sí solos su desplome.

El Elche ha pasado de competir por acceder a Europa a no ganar en todo 2026, una caída que refleja el momento crítico que atraviesa el equipo.

Los números de una caída sin freno

Tras su prometedor arranque, el Elche ha sumado los mismos puntos en 21 jornadas, trece, que en las siete primeras. Un dato demoledor que confirma la falta de regularidad del equipo.

Además, solo ha conseguido dos victorias en ese tramo, ambas con goleadas ante rivales directos como Girona por 3-0 y Rayo Vallecano con un 4-0. Aquella victoria ante el conjunto madrileño parecía marcar un punto de inflexión, pero fue solo un espejismo antes del colapso.

A esto se suma otro problema estructural: su rendimiento como visitante. El Elche es el peor equipo de LaLiga fuera de casa, con apenas cuatro puntos de 42 posibles y ninguna victoria lejos del Martínez Valero.

En sus últimas diez salidas, solo ha sumado un punto y ha encadenado cinco derrotas consecutivas, lo que ha lastrado de forma decisiva su posición en la tabla.

El Martínez Valero, última esperanza

Ante este contexto, si hay un elemento al que el Elche puede aferrarse, ese es su estadio. El Martínez Valero fue clave en su gran inicio de temporada, convirtiéndose en uno de los campos más difíciles de Primera división. Sin embargo, esa fortaleza también se ha visto afectada en 2026, especialmente tras la derrota ante el Villarreal por 1-3, que rompió su condición de invicto como local.

A pesar de ello, el calendario ofrece una oportunidad clara. De los cinco partidos que le quedan en casa, cuatro serán ante rivales directos por la permanencia: Mallorca, Valencia, Alavés y Getafe. Esto convierte al Martínez Valero en el principal argumento para revertir la situación en el tramo final del campeonato.

Una final anticipada ante el Mallorca

El próximo partido de Liga ante el Mallorca, que se disputará en el feudo ilicitano, se presenta como una auténtica final por la permanencia. Ambos equipos están separados por solo dos puntos, lo que otorga al encuentro un valor doble.

Una victoria permitiría al Elche salir de los puestos de descenso y adelantar a un rival directo, mientras que una derrota podría hundir aún más al equipo en la clasificación. El partido ante el Mallorca no es solo un duelo más: puede marcar un antes y un después en la temporada del Elche.

Sarabia, en el punto de mira

Eder Sarabia, artífice del ascenso la temporada pasada, ha perdido crédito entre parte de la afición debido a la mala racha de resultados. A pesar de ello, el técnico mantiene por ahora el respaldo de la directiva.

Sin embargo, ese apoyo no es incondicional. Un resultado negativo ante el Mallorca podría cambiar el escenario y abrir un debate interno sobre su continuidad al frente del equipo.

El contexto es complejo: lesiones, decisiones en el mercado invernal y falta de competitividad han influido en el rendimiento del equipo, pero el margen de reacción es cada vez más reducido.

Un final de temporada al límite

Más allá de nombres propios, el Elche se enfrenta a una realidad innegociable. El equipo necesita una reacción inmediata si quiere mantenerse en Primera división. La permanencia parece situarse en torno a los 41 puntos, lo que obliga al conjunto franjiverde a sumar varias victorias en las diez jornadas restantes.

El duelo ante el Mallorca es el primero de una serie de partidos decisivos que definirán el futuro del club. Porque en el fútbol, como ha demostrado el Elche esta temporada, la línea entre la ilusión y el abismo puede ser mucho más fina de lo que parece.