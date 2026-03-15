Eder Sarabia, ante una 'final' contra el Mallorca que puede marcar su futuro en el Elche

El cuadro ilicitano, tras la derrota ante el Real Madrid, ha caído a puestos de descenso por primera vez esta temporada. Además, no han conseguido una victoria en lo que llevamos de 2026, poniendo en duda la presencia del técnico vasco en el club, que podría ser destituido si no vence a los de Demichelis el próximo sábado en el Martínez Valero

El Elche atraviesa una importante una crisis de resultados. La derrota del día de ayer frente al Real Madrid en el Bernabéu ha dejado al equipo en puestos de descenso, con un total de 26 puntos. Además, los de Eder Sarabia siguen sin conocer la victoria en lo que llevamos de año, habiendo registrado siete tropiezos y cuatro empates. Por ello, la presencia del técnico vasco en el banquillo ilicitano podría estar discutida, por lo que el próximo partido en LaLiga EA Sports, ante el Mallorca, se antoja como una 'final' para el entrenador.

Eder Sarabia, con serios problemas por la situación del Elche en Liga

De esta manera, Eder Sarabia compartió sus sensaciones, tras la derrota ante el Real Madrid en el Bernabéu, sobre su futuro en el banquillo del Elche: "Ahora estoy un poquito más triste, más bajo, porque a nadie le gusta perder. Estamos en un momento de resultados difícil. Hoy creo que por momentos hemos hecho cosas buenas, pero bueno, seguramente no llegábamos en el mejor día para este partido aquí en el Bernabéu. Pero bueno, con fuerza, con unión, con convencimiento, el equipo, todos nos sentimos con esa energía para lo que nos queda en estos diez partidos, es lo que hemos hablado ahí un poco ahora después del partido y ya está. Entender lo que ha pasado hoy, superarlo y prepararnos para los diez partidos que nos quedan". En este sentido, cabe recordar que el conjunto ilicitano no ha podido conseguir la victoria en 2026, lo que les ha situado en estos momentos en la decimo octava posición de LaLiga EA Sports con 26 puntos, a dos del Alavés, que tiene 28 tras el empate ante el Villarreal en Mendizorroza.

Tras la derrota ante el Real Madrid, el Elche recibirá al Mallorca en el Martínez Valero, en un encuentro fijado para el próximo sábado 21 de marzo. Ambos equipos tienen dos puntos de diferencias en la clasificación, tras la victoria de los de Demichelis en el día de hoy frente al Espanyol. Por ello, el partido de la jornada 29 entre los dos conjunto se antoja una 'final' para Eder Sarabia, que podría estar en peligro si no consigue el triunfo en el choque de LaLiga EA Sports. A falta de diez choques para el término del campeonato, los clubes de la zona baja de la tabla se encuentran en especial alerta ante el riesgo de descender a Segunda División, con 30 puntos aún en juego.

Las claves de Eder Sarabia para recuperar la senda de la victoria

En este sentido, Eder Sarabia explicó las claves en una semana decisiva para el Elche en esta Liga: "Limpiar bien, recuperar mentalmente, recuperar bien físicamente y que, a partir del lunes, estemos todos preparados para hacer una gran semana, como venimos haciendo. Que nos conectemos todos con la afición, con nuestro estadio, donde nos sentimos fuertes, donde hemos hecho grandísimos partidos, donde el año pasado también en momentos determinantes".

El conjunto alicantino, además, viene de lograr tan solo un remate a puerta en el partido contra el Real Madrid, ofreciendo una pobre imagen ante un conjunto como el de Arbeloa que fue de menos a más durante el encuentro que tuvo lugar en el Bernabéu. De esta manera, el técnico vasco tendrá una semana para analizar los errores y preparar un choque como el del Mallorca que podría marcar su futuro en el banquillo, peser a tener contrato con la entidad hasta 2027.