El Betis, muy pendiente del futuro de Affengruber... sobre todo si hay descenso del Elche

El ya internacional austríaco ha cuajado una buena temporada con los franjiverdes, destacando en la salida de balón (supera el 87% de acierto en el pase) y en la inteligencia táctica; tiene pretendientes en la Premier y en la Bundesliga, pero, con una cláusula de 20 millones, no se decide

A David Affengruber, que acaba de cumplir 25 años, le apetece seguir en LaLiga, aunque no ha aceptado ninguno de los acercamientos del Elche CF para renovar un contrato firmado en 2024 y que expira el 30 de junio de 2027. Se habló en los últimos meses del Sevilla FC, que ya lo seguía cuando quedó libre en el Sturm Graz, como el RCD Espanyol, pero ahora mismo se encuentra lejos de las posibilidades nervionenses. El buen rendimiento ofrecido como franjiverde, su edad y su reciente internacionalidad con Austria conforman un cóctel agradable para muchos, por lo que la rumorología ha sumado al Atlético de Madrid. Se sabe menos del interés del Real Betis.

A día de hoy, es cierto, la Bundesliga y la Premier League acaparan la atención en su nómina de pretendientes, sobre todo por su potencial económico, si bien, de momento, los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión suponen un obstáculo. De todas formas, tampoco parece el momento. El 1 de julio próximo, el central ingresará oficialmente en su último año de vinculación, momento en el que en el Martínez Valero deberán tomar una difícil decisión: venderle por una cantidad menor o quedárselo, por supuesto utilizándole, a riesgo de que se vaya libre doce meses después si sigue sin aceptar las propuestas de renovación.

El Real Betis, con el nombre de Affengruber subrayado en la agenda

El de David Affengruber es un nombre, según ha podido constatar ESTADIO Deportivo, bien considerado en la planta noble de La Cartuja. Subrayado desde hace meses en la agenda de Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, no ha alcanzado por el momento la condición de prioridad, pero sí se han buscado informes personales aparte de los deportivos con fuentes directas (técnicos, jugadores o empleados que han trabajado con él), lo que suele ser un indicio claro de que está en la lista de futuribles.

En su último año de contrato y, mejor en un escenario con descenso a Segunda división del Elche CF para acelerar su necesidad de hacer caja y rebajar su fortaleza negociadora, puede convertirse el zaguero austríaco en un objetivo potencial. El Real Betis planea vender este verano a Natan de Souza, con clubes como Barça y Juventus muy interesados, y, aunque ya sonó Kevin Lomónaco, este periódico desveló que había un malentendido entre agentes y que la pista se estaba desvaneciendo.

Unos números que hablan muy bien del perfil de Affengruber, que encajaría perfectamente en La Cartuja

Un gol y dos asistencias en 34 partidos avalan a David Affengruber, fijo en los planes de Eder Sarabia este curso en el Elche CF, con 2.535 minutos en LaLiga (donde fue titular en 28 de sus 31 participaciones). Se trata de un central atípico. Diestro, puede acoplarse sin problemas al perfil zurdo si no está Pedro Bigas o el míster vasco se decanta por una línea de tres atrás. Muy inteligente tácticamente, sobresale por su anticipación, aunque no es blando en los cruces, y su salida de balón desde atrás.

Rompe líneas en conducción por su calidad en el manejo de la bola, hasta el punto de que viene de marcar un gol y provocar un penalti en la victoria (3-2) en casa ante el Atlético de Madrid. Ha intentado once disparos a gol y cuatro de ellos fueron entre palos (mejor que otros que se llaman delanteros), mientras que ha recibido más faltas para frenarle (33) que las que ha cometido (28). Totaliza 133 recuperaciones, 46 pases del rival cortados, 43 entradas exitosas y un 65% de duelos ganados. En construcción, un 87,37% de acierto en el pase, hasta nueve regates completados y ocho centros sobre el área contraria.