Efeméride agridulce en el Betis: así reacciona Abde al ver su 'gol fantasma'

Justo un año después, el extremo marroquí revive unos segundos de suspense que paralizaron a toda la afición verdiblanca el 1 de mayo de 2025, y el club recuerda aquel día tan histórico con vídeos de los mejores momentos

El Real Betis pasó una noche extraña este pasado jueves. Tuvo que ver por televisión el choque que enfrentó al Sporting Clube de Braga y al SC Friburgo con resultado de 2-1 para los lusos. Poner la tele para ver jugar a su propio verdugo y al equipo que eliminó al RC Celta causaba inevitablemente revivir ese mazazo de lo que pudo ser y no fue: las primeras semifinales de la UEFA Europa League en la historia verdiblanca. Un sentimiento de frustración bastante insistente, además, pues el mismo regresa este viernes para agriar la dulce efeméride de las primeras 'semis' del EuroBetis.

Este viernes, 1 de mayo, se cumple un año del Betis - Fiorentina de UEFA Conference League

Este festivo 1 de mayo se cumple justo un año desde que el Real Betis recibió a la ACF Fiorentina en el hoy derruido estadio Benito Villamarín. Era el duelo de ida de las semifinales de la UEFA Conference League y los heliopolitanos se hicieron con el triunfo por un ajustado 2-1, tras el tanto en el 73' anotado por el visitante Luca Ranieri después del 'pepinazo' de volea firmado por Antony dos Santos en el minuto 64 de un partido en el que los locales ganaban desde el 6' con un 'gol fantasma' que su autor, Ez Abde, ha recordado entre risas para los medios del club mientras veía un vídeo de ese momento.

Bakambu sienta a un defensor y se adentra en el área con el balón controlado, gana línea de fondo, levanta la cabeza y la pone en el segundo palo para la entrada en solitario de Abde, que venía demasiado rápido y remata de primeras, como puede, un balón que se encuentra demasiado encima como para poder digirlo.

El esférico pega en el larguero, bota muy cerca de la línea y luego se sale de la portería de David de Gea, marchándose fuera por línea de fondo. El extremo marroquí corre a celebrarlo de inmediato, aunque el estadio no sabe qué hacer y permanece petrificado mientras el árbitro inglés Michael Oliver señala la tecnología de su reloj y espera confirmación del VAR antes de autorizar ese 1-0.

La reacción de Abde al volver a ver su gol a la Fiorentina: "Pa la buchaca"

Hubo unos instantes de poderosa intriga para todos los presentes menos para Abde, siempre caracterizado por su sangre fría. "No, yo sabía que era gol. Ya está. Con suspense pero yo lo vi, lo vi. Gol y 'pa la buchaca'. Uno más que sumo con el Betis", reacciona sonriendo y levantando el pulgar el '10' verdiblanco.

En la presente 2025/2026, el extremo africano ha conseguido colocarse como el máximo goleador de la historia del club en competiciones europeas con 11 dianas. Sólo una menos que Abde tiene Antony (10) y dos por debajo está ya Bakambu (9), quien en el pasado mes de septiembre acabó con el reinado de Alfonso Pérez Muñoz (8), que se extendió durante 20 años.

"Tal día como hoy de hace un año tuvo lugar la ida de la primera semifinal europea de nuestra historia en el Benito Villamarín, ante la Fiorentina", ha recordado este viernes el Betis a través de sus perfiles en redes sociales, donde ha compartido los vídeos de los dos goles de aquella victoria ante el conjunto italiano, rematada luego con el 2-2 de la vuelta en Florencia, donde de nuevo marcaron Antony y Abde -en el 97' para evitar la prórroga- para celebrar el pase a la primera final en competición continental.

También ha compartido dos fotografías. Una, con el enorme tifo armado por la afición del Benito Villamarín, que dibujaba 'Betis, ale' con cartulinas verdes y blancas; y luego otra del once inicial en aquel duelo. Fran Vietes estuvo en la portería, con Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan de Souza y Romain Perraud en defensa; Johnny Cardoso, Pablo Fornals e Isco Alarcón -qué exhibición dio- estaban en el centro del campo y en la delantera actuaron Antony dos Santos, Cédric Bakambu y el propio Ez Abde. Al menos, la agridulce efeméride la alegran las victorias del Braga y del Rayo, que acercan la Champions League a La Cartuja.