El Betis ensaya a puerta cerrada con el Cucho Hernández afinando puntería y sin los lesionados

El equipo verdiblanco se ha ejercitado en la más rigurosa intimidad a dos días de recibir al Real Oviedo, justo tres meses después de la última victoria liguera en La Cartuja y con el rival que vio iniciar la mala sequía goleadora del colombiano en la segunda vuelta de LaLiga EA Sports

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este festivo viernes, 1 de mayo, en la penúltima sesión preparatoria antes de recibir el domingo al Real Oviedo en el Estadio de La Cartuja. Manuel Pellegrini ha dirigido una jornada de trabajo que ha transcurrido a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, sin que trasciendan pistas de los ensayos del equipo verdiblanco, más allá de las conocidas ausencias por lesión y de la previsible vuelta al once inicial del Cucho Hernández para este encuentro de la jornada 34 en LaLiga EA Sports.

El delantero colombiano acabó con molestias en una rodilla el choque disputado el martes de la semana pasada en Montilivi ante el Girona FC y Pellegrini optó por dejarle en el banquillo en el porterior encuentro del pasado viernes frente al Real Madrid, choque en el que luego jugaría toda la segunda parte tras entrar en la reanudación por Cédric Bakambu. Precisamente ante el Oviedo, el Cucho inició una racha que se extiende a casi cuatro meses sin marcar en LaLiga.

El Cucho no marca en LaLiga desde el 4 de enero, justo antes de un Oviedo - Betis con malos recuerdos

Esa visita al Carlos Tartiere fue el segundo partido de 2026, el 10 de enero, y el de Pereira venía de marcar la semana antes, en el duelo diputado el 4 de enero en el Santiago Bernabéu en el que el Betis cayó goleado por 5-1 ante el Real Madrid y el tanto del honor llevó la firma del '19' verdiblanco.

Era su décimo tanto en la 2025/2026 y desde entonces sólo ha podido ver portería en la UEFA Europa League: marcó en la vuelta de octavos de final contra el Panathinaikos FC (4-0) y en la ida de cuartos ante el SC Braga (1-1), transformando aquel penalti en el que porfió con Ez Abde para ver quién lo lanzaba. Por cierto, desde entonces no ha habido más penas máximas a favor y ahora hay más candidatos a tirar.

En ese duelo ante el Oviedo de la jornada 19, el Cucho además sufrió una lesión en el muslo que le tuvo parado cinco semanas. Se perdió (entre otros en Copa del Rey y Europa League) los duelos ligueros ante Villarreal CF, Deportivo Alavés, Valencia CF, Atlético de Madrid y RCD Mallorca. Reapareció el 21 de febrero contra el Rayo Vallecano y ha enlazado sin ver portería las posteriores citas contra Sevilla FC, Getafe CF, RC Celta, Athletic Club, RCD Espanyol, CA Osasuna, Girona FC y Real Madrid.

Otra racha a romper: el Betis suma tres meses sin ganar un partido de LaLiga en La Cartuja

A pesar de no haber marcado en toda la segunda vuelta, el Cucho suma 12 tantos y tres asistencias entre todas las competiciones y es uno de los mejores argumentos ofensivos del Betis junto a Antony dos Santos (13+9) y Ez Abde (12+12). Este domingo, buscará acabar con su sequía y, de paso, ayudar a finiquitar también una mala racha colectiva: tres meses sin ganar un partido de LaLiga en La Cartuja.

El atacante de 27 años está totalmente recuperado de sus molestias. En principio, las únicas ausencias son las de Marc Bartra y Ángel Ortiz, que se pierden el resto de la temporada por sus recientes lesiones, y la duda está en Junior Firpo, quien acaba de volver con el grupo y se antoja precipitado su regreso a la lista. El Betis se ejercitará por última vez en la mañana de este sábado y luego Pellegrini pasará por sala de prensa para explicar el estado de sus tropas de cara a esta oportunidad para amarrar la quinta plaza.