Cucho, Abde, Isco, Lo Celso... ¿Quién lanzará el próximo penalti en el Real Betis?

Juntos en la rueda de prensa previa al Betis - Braga de la Europa League, el Cucho Hernández traslada la respuesta a Manuel Pellegrini y el técnico responde de manera muy abierta. Al margen del colombiano y Abde, vuelve a la lista Isco Alarcón y para LaLiga ya ha regresado Gio Lo Celso

El 'Cucho' Hernández aprovechó el lanzamiento de penalti que Manuel Pellegrini arrebató a Ez Abde y ese gol permite al Real Betis encarar la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League sabiendo que estarán en semifinales si ganan este jueves al Sporting de Braga en La Cartuja. Además, el marroquí se desquitó marcando un golazo en Pamplona, los jugadores enterraron cualquier tipo de rencilla y todos contentos.

Eso sí, teniendo al colombiano y al chileno atendiendo a la prensa era obligado preguntar quién será el lanzador de la próxima pena máxima a favor del equipo verdiblanco. Y más teniendo en cuenta que Isco Alarcón vuelve a una lista de convocados para el partido de este jueves y Giovani Lo Celso -que sólo puede jugar en LaLiga- también regresó de su lesión el pasado domingo en la visita a Osasuna.

El Cucho Hernández da por zanjada la polémica con Ez Abde por el penalti en Braga

"Por mi parte, el tema del penalti se solucionó desde el día que ocurrió", ha explicado el Cucho Hernández, después de la orden de Pellegrini para que Abde cediese al colombiano -lanzador designado- la pena máxima que el marroquí había provocado y quería lanzar. "Justo después del penalti, aunque los vídeos no lo muestran, nos damos un abrazo y celebramos el gol. Es algo que no se suele ver, pero está todo solucionado, no hay ningún problema. Seguimos siendo un equipo, una familia", ha añadido.

"Sabemos que tenemos algo muy lindo por delante para conseguir y tenemos que estar todos juntos.¿Quién va a ser el que lance el próximo penalti? Es el señor que tengo aquí al lado el que decide quién lo tira. Si tengo la responsabilidad, la tomaré sin ningún problema. Si le toca a otro, todos le apoyaremos para que lo meta", ha apostillado el delantero verdiblanco, dando por zanjado este asunto y dejando la decisión en manos de Pellegrini.

Pellegrini deja abierta la respuesta a la pregunta de ¿Quién tirará los penaltis en el Betis?

Las palabras del Cucho obligaban, por lo tanto, a trasladar la pregunta al míster: "Designamos siempre a dos por si el primero ya ha sido sustituido. No es un tema de mucha importancia. Sabemos quién los patea mejor; normalmente, los delanteros suelen tener ese instinto", ha sido la respuesta abierta que ha dejado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa que ambos han ofrecido este miércoles, en la previa del choque ante el SC Braga.

No obstante, el técnico ya se enfadó mucho con Abde por un penalti fallado en un partido liguero ante el Espanyol que tenía a Giovani Lo Celso como encargado de lanzarlo por parte del santiaguino. "Les puedo prometer que no volverá a suceder mientras yo sea entrenador del Betis", dijo entonces el chileno en sala de prensa, cumpliendo con su palabra en Braga, cuando salió del banquillo para decirle al marroquí que lo tirase el Cucho Hernández.

¿Cómo se han repartido los penaltis en el Betis 25/26?

El Cucho Hernández es el claro especialista del Real Betis desde los once metros en esta 25/26 en la que el ya retornado Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, lanzadores prioritarios la temporada pasada, se han pegado lesionados muchos meses. El colombiano ha tirado tres de los cuatro penaltis y de momento su índice de acierto es del cien por cien. Una en cada competición: en Copa del Rey frente al Real Murcia (0-2) y en LaLiga, contra el FC Barcelona (3-5); además de la anotada en la Europa League en la ida en Braga (1-1).

La otra pena máxima la asumió el Chimy Ávila, coincidiendo con una baja del Cucho por la lesión muscular que sufrió en el primer partido de 2026, en Oviedo, y que le tuvo un mes fuera de combate. El argentino también consiguió marcar. Fue el 1 de febrero, en la victoria por 2-1 contra el Valencia CF en la jornada 22 de LaLiga.