El Real Oviedo se sale con la suya con la llegada de Guillermo Almada desde el Real Valladolid

El técnico uruguayo ha encadenado tres victorias en los últimos cinco partidos. Teniendo en cuenta su llegada al Carlos Tartiere como referencia, los carbayones estarían fuera de los puestos de descenso en una hipotética clasificación

El Real Oviedo demostró este pasado fin de semana ante el Celta de Vigo que está dispuesto a dar mucha guerra en las siete jornadas que restan de LaLiga EA Sports. El cuadro carbayón se plantó este pasado domingo en Balaídos sabiendo que cada uno de los partidos que le quedan por delante es una final y que por lo tanto si quiere llegar al éxito que supondría la permanencia, tiene que salir a ganar.

El Real Oviedo ha firmado en las últimas cinco jornadas un total de tres triunfos, dos de ellos de manera consecutiva ante Sevilla y Celta de Vigo. De este modo, el Real Oviedo tiene los puestos lejos del descenso a seis puntos con el Deportivo Alavés marcando la frontera con 33 y con la sensación de que en el Carlos Tartiere se cree en la permanencia en Primera si el equipo continúa con esta tendencia positiva.

Guillermo Almada y unos números para soñar en el Real Oviedo

Guillermo Almada llegó al Real Oviedo allá por el mes de diciembre después de que Luis Carrión, segundo técnico de los carbayones este curso tras Paunovic, no surtiese efecto. Cuando Almada tomó el mando del Real Oviedo proveniente del Real Valladolid, los carbayones eran penúltimos con 10 puntos tras 16 jornadas con solo dos triunfos y cuatro empates.

Contando con el partido de este pasado domingo ante el Celta de Vigo, Almada ha dirigido al Real Oviedo en un total de 15 jornadas de LaLiga EA Sports. Si nos atuviésemos a una clasificación virtual del Real Oviedo desde la llegada de Almada, los carbayones sumarían 17 puntos y ocuparían la posición número 14, es decir, fuera de los puestos de descenso, donde estarían Sevilla, Elche y Espanyol.

Una de las cosas que se le podría echar en cara al Real Oviedo de Almada es la sangría de goles en contra ya que en estos 15 encuentros ha encajado 22 dianas por 17 ben contra. Si bien es cierto, en las tres últimas victorias de los ovetenses no han encajado ni un solo gol en contra a pesar de medirse a equipos de la talla de Celta de Vigo, Sevilla y Valencia.

El Real Oviedo cree gracias a Almada

La llegada de Almada al Real Oviedo causó un gran revuelo ya que el uruguayo estaba siendo bastante cuestionado en su anterior equipo, el Real Valladolid. De ese modo, desde el Carlos Tartiere, su afición entendió que Almada era un técnico pensado para un posible descenso a Segunda.

Ahora, a falta de siete jornadas para el final de Liga, el Real Oviedo cree en la permanencia aunque el calendario no es sencillo. Los de Almada tienen que medirse a equipos que están en la zona alta como Villarreal, Real Betis o Real Madrid. Aunque en el caso de los blancos, podrían llegar con el título liguero decidido en favor del Barcelona.