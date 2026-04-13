El Oviedo se aferra al momento de Fede Viñas para lograr la permanencia en Primera División

El delantero uruguayo anotó un doblete frente al Celta de Vigo con el que mantiene las esperanzas en el conjunto de Guillermo Almada para lograr la salvación en la máxima categoría del fútbol español

El Oviedo sacó los tres puntos en su visita al Celta de Vigo en Balaídos. El equipo dirigido por Guillermo Almada volvió a conseguir el triunfo, al igual que ocurrió en la anterior jornada, ante el Sevilla. De esta manera, el conjunto carbayón se sitúa penúltimo en la clasificación con 27, a la espera de lo que haga el Levante frente al Getafe en el día de hoy.

Sin embargo, una de las noticias positivas en el Oviedo en esta recta final de temporada es Fede Viñas. El delantero, cedido por el equipo mexicano León, firmó dos goles ante el Celta de Vigo, sumando un total de nueve en lo que llevamos de Liga EA Sports. Su momento de forma ilusiona a un equipo que sueña con la salvación en Primera División.

Fede Viñas refleja su felicidad tras ser protagonista en la victoria en Balaídos

En este sentido, Fede Viñas apuntó que "fue una fecha en la que todos los que estamos peleando por esa permanencia, ganaron todos. Nos tocaba a nosotros hacer ese trabajo que era ganar y lo hicimos. Por eso, a nuestra gente decirle que confíe, que nosotros estamos dejándolo todo, trabajando muy fuerte para conseguir esa permanencia".

Sobre el encuentro ante el Celta de Vigo, Fede Viñas comentó que "se nos dio un partido redondito y contra un equipo de mucha jerarquía. Estoy muy contento por la victoria y también por los goles. Hoy me toca estar en Oviedo, así que dejo todo por esta camiseta y por la institución. Aquí cuesta un poquito más marcar porque somos un recién ascendido, pero yo me enfoco en trabajar y luchar por mis compañeros. Hoy nos vamos felices con tres puntos para casa".

El momento de Fede Viñas en el Real Oviedo

Por su parte, Fede Viñas alcanzó los nueve goles en la que es su segunda temporada en el Oviedo. El delantero uruguayo es un fijo con Guillermo Almada, con el que ha marcado cuatro goles en el último mes, frente al Levante, Sevilla y Celta de Vigo, por partida doble. Su momento de forma mantiene las esperanzas en un equipo que afronta siete 'finales' de LaLiga EA Sports para intentar conseguir la permanencia en Primera División.

Además, el nivel actual de Fede Viñas provocó los halagos de Guillermo Almada tras la victoria ante el Celta de Vigo: "Fede está en un nivel espectacular. Ha tenido un crecimiento muy importante desde el inicio, desde que llegamos nosotros en alternado y estaba jugando de extremo. Nosotros lo ratificamos en una posición que para nosotros es vital, y él ha tenido un crecimiento y un rendimiento espectaculares permanentemente. Más allá de todo el trabajo sucio que también hace, que es muy importante para sus compañeros".

Las siete 'finales del Oviedo en LaLiga

De esta manera, el Oviedo comenzará a preparar el encuentro ante el Villarreal del próximo jueves 23 de abril en el Carlos Tartiere, con más días de preparación de lo normal por la disputa de la final de la Copa del Rey de este sábado. Tras ello, el conjunto de Guillermo Almada volverá a jugar en casa para enfrentarse al Elche y poner el cierre del mes de abril.

Por otro lado, el Oviedo comenzará mayo enfrentándose al Betis en La Cartuja, recibirá al Getafe en el Carlos Tartiere y afrontará la complicada visita al Real Madrid en el Bernabéu. Por último, los de Guillermo Almada, que hizo balance de la victoria ante el Celta de Vigo en rueda de prensa, jugarán el último partido en casa ante el Alavés y viajarán hasta Mallorca para verse las caras con el conjunto de Demichelis