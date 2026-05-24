El Oviedo anuncia oficialmente la salida de Guillermo Almada: se abre el casting en el banquillo del Carlos Tartiere

El Oviedo cierra una temporada negra con el descenso a Segunda División y la salida oficial de Guillermo Almada. De esta manera, se abre un casting urgente para elegir al nuevo entrenador, con nombres como José Juan Romero, Jagoba Arrasate o Julián Calero como posibles opciones

El Oviedo ha puesto punto final a una temporada para olvidar en el Carlos Tartiere. El descenso a Segunda División, oficial desde la jornada 35, ha podido ser una de las claves para la salida de Guillermo Almada, que el propio técnico confirmó en rueda de prensa el pasado viernes 22 de mayo y hoy domingo lo ha hecho oficial el club.

Con ello, se abre el casting para el banquillo del Real Oviedo, con nombres que ya han sonado y que podrían estar encima de la mesa como es el de José Juan Romero, actual entrenador del Ceuta, o Jagoba Arrasate, que se encuentra sin equipo tras ser destituido con el Mallorca esta temporada. En este sentido, en la dirección deportiva deberán tomar una decisión importante en las próximas semanas.

El Ovieda confirma la salida de Guillermo Almada tras la derrota final frente al Mallorca

Por su parte, Guillermo Almada, en la previa del Mallorca - Oviedo en Son Moix, confirmó las sospechas con su salida del club carbayón: "No vamos a continuar en el Real Oviedo, es una decisión personal. Ha sido un gran orgullo representar una institución como esta y agradecemos mucho el ofrecimiento para continuar, pero decidimos esto".

El ya extécnico del Oviedo explicó que "es una decisión multifactorial, por varias causas. Oviedo tiene un gran futuro y muchas posibilidades de volver a Primera División. Todos estamos de paso, lo que importa es la institución, que tiene un arraigo para estar orgulloso". Tras ello, los de Guillermo Almada encararon el partido ante el Mallorca, en el que cayeron derrotados por 3-0 en su despedida de LaLiga EA Sports.

Guillermo Almada firma su adiós del Oviedo tras cinco meses y un balance que ha condenado al equipo

El día después del partido en Son Moix, el Oviedo ha comunicado de manera oficial la marcha de Guillermo Almada. El técnico uruguayo se despide de la entidad carbayona tras cinco meses en el cargo, desde su llegada a finales del pasado año de 2025.

"Tras el anuncio realizado hace unos días en rueda de prensa, en el que confirmó que no continuará dirigiendo al equipo, el Real Oviedo quiere agradecer a Guillermo Almada, y al cuerpo técnico que se incorporó con él al proyecto azul, la profesionalidad y la dedicación mostrados desde su llegada a la entidad.

El Real Oviedo les desea el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y personales, agradeciendo siempre el camino recorrido juntos".

Guillermo Almada, que se rindió a Cazorla, se va del Oviedo tras unos datos que evidencian el problema que ha tenido el equipo a lo largo de la temporada. El entrenador uruguayo ha registrado cuatro victorias, siete empates y once derrotas, que han evitado que el club pueda salir del descenso en el tramo final de LaLiga EA Sports. Por ello, el técnico afrontará nuevos retos en su carrera profesional tras decidir abandonar el banquillo del Carlos Tartiere.

Casting abierto en el Oviedo: José Juan Romero, Calero y Fredi Álvarez entran en la carrera por el banquillo”

De esta manera, se abre oficialmente el casting en el banquillo del Oviedo. Uno de los nombres que suena es el de José Juan Romero. El entrenador del Ceuta gusta en la entidad, como apuntó La Nueva España, y podría ser una opción real de cara al futuro del club. Además, el mismo medio mencionado recientemente apuntó la posibilidad de la llegada de Julián Calero, que fue destituido del Levante esta temporada.

Otro de los nombres que podría estar encima de la mesa para dirigir al Oviedo es el de Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, como informó Matteo Moretto. El periodista sacó esta opción ya que en la dirección deportiva podría gustar su perfil "valiente y competitivo". En cualquier caso, todo parece indiciar que será una decisión que no tardará mucho tiempo en ser tomada, con el objetivo de planificar cuanto antes la temporada en Segunda División y plantear posibles fichajes en el mercado de verano.