Carlos Fernández aparece como opción de fichaje en Segunda división

El jugador, con contrato en la Real Sociedad hasta junio de 2027 y que no fue convocado en el amistoso ante el Racing de Santander, está en el radar del Real Oviedo según ha adelantado el diario El Comercio

Carlos Fernández demostró la pasada temporada en el Mirandés que a pesar de que en su experiencia en la 2024/25 en el Cádiz no tuvo fortuna de cara a portería, su olfato goleador sigue muy vivo. Carlos Fernández marcó 16 goles con el cuadro jabato aunque estos números no fueron suficiente para evitar el descenso a Primera RFEF de los de Anduva.

El 30 de junio Carlos Fernández regresó a la Real Sociedad, equipo con el que tiene contrato hasta junio de 2027 y para el que en principio no cuenta este curso para Pellegrino Matarazzo. Los 16 tantos de Carlos Fernández fueron una gran noticia para la Real Sociedad porque permitiría a los donostiarras darle salida con mayor facilidad al jugador que se formó en la cantera del Sevilla.

Carlos Fernández, el siguiente fichaje por el que pelea el Real Oviedo

Carlos Fernández, según apuntó este mismo domingo el diario asturiano 'El Comercio', sería el siguiente nombre que tiene sobre la mesa el Real Oviedo. El cuadro carbayón ha cerrado recientemente la llegada del delantero andaluz Chris Ramos, que pertenece al Botafogo brasileño y que recalará en el Carlos Tartiere en calidad de cedido.

Tras la incorporación del ex del Cádiz, el Real Oviedo quiere ahora sumar un nuevo efectivo a su delantera con la llegada de un Carlos Fernández que ya ha demostrado con goles que puede ser un gran activo en Segunda. Curiosamente, Carlos Fernández y Chris Ramos coincidieron en el Cádiz durante la 2024/25 por lo que de cerrarse la llegada del jugador donostiarra, se reencontrarían en tierras asturianas.

La Real Sociedad, encantada con la salida de Carlos Fernández

En principio, la Real Sociedad no pondrá demasiadas trabas a la salida de Carlos Fernández ya que al encontrarse en su último año de contrato, esta sería la última oportunidad de los donostiarras de hacer caja con un jugador por el que en su momento pagaron en torno a 10 millones de euros. El pasado viernes, Carlos Fernández habló en una entrevista para el diario Marca y el delantero de la Real Sociedad dejó claro que su salida será siempre de la mano del club donostiarra al tiempo que desligaba que tenía opciones interesantes: "Siempre hemos intentado ir de la mano del club. Tenemos algunas opciones interesantes, pero, como hace un año, es una decisión importante, y creo que hay que tomarla desde la tranquilidad".

Cuestionado por el cambio que puede suponer que sea su último año de contrato en la Real Sociedad, Carlos Fernández comentó la buena sintonía existente con los donostiarras: "Creo que es una pregunta más para el club que para mí, aunque la sintonía con el club ha sido buena y siempre hemos intentado ir de la mano en todas las decisiones que se han ido tomando y en esta igual".

Carlos Fernández agradece lo vivido en la Real Sociedad

Por último, Carlos Fernández dejó claro que vuelve a ser el de antes de la lesión que le tuvo apartado varios meses de los terrenos de juego: "Yo siempre he creído en mí, no he tenido ninguna duda de mis condiciones como futbolista. Lo que pasa es que, cuando vienes de una lesión y de mucho tiempo de baja, se pierden sensaciones de juego, se pierde confianza, pero eso ya lo he recuperado y estoy totalmente convencido de que el nivel que voy a dar donde vaya va a ser bueno".

También quiso agradecer a la Real Sociedad todo lo vivido: "Agradecido por todos los años que me ha tocado estar aquí. A pesar de todo, me considero un afortunado por los grandes momentos que he podido vivir con la Real, ya sea dentro o fuera del campo. Siempre he intentado ayudar a los compañeros y al club, y por ese lado estoy tranquilo. He vivido como la Real se ha afianzado en Europa, ha sido muy bonito vivirlo".