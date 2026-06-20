Diferentes posturas con Carlos Fernández y Mikel Goti

Los dos futbolistas de la Real Sociedad han estado cedidos en Segunda división, en CD Mirandés y Córdoba CF respectivamente. Erik Bretos, director deportivo del club vasco, tiene claro que el delantero tiene que salir, mientras que con el atacante deja abierta la posibilidad a que se termine quedando

La Real Sociedad tiene un verano por delante para decidir qué hacer con Carlos Fernández y Mikel Goti, dos de sus cedidos que regresan al equipo txuri urdin tras una temporada fuera. Ambos tiene muy complicado hacerse un hueco en los planes de Pellegrino Matarazzo, el entrenador de la plantilla, pero Erik Bretos, director deportivo, ha dejado claro que mientras con Carlos Fernández se trabaja en buscarle un nuevo equipo, con Mikel Goti se está receptivo a que pueda quedarse en la Real Sociedad.

La Real Sociedad le busca equipo a Carlos Fernández

Uno de los futbolistas que se va a marchar de la Real Sociedad es Carlos Fernández. El sevillano ha brillado en Segunda división, en donde cuenta con varios pretendientes, pero eso no le va a valer para hacerse un hueco en un equipo en donde nunca ha dado su mejor nivel y que ya tiene en plantilla a Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson y Gorka Carrera. Más un Jon Karrikaburu al que también se le busca salida.

Ha sido Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, el que ha puesto un poco más de luz al futuro de Carlos Fernández, quien ha marcado 16 goles y ha dado 2 asistencias con el CD Mirandés la temporada que recién ha acabado. "Estuve hablando con él hace poco, feliz del año que ha tenido, porque ha vuelto a sentirse jugador importante, que era el objetivo de su cesión en Miranda".

Que le reste un año de contrato a Carlos Fernández con la Real Sociedad no será ningún problema para que el sevillano se marcha ya que Erik Bretos ha manifestado lo siguiente. "Queremos encontrar ese lugar en el cual seguir disfrutando del fútbol y demostrando lo buen jugador que es".

Erik Bretos tiene pequeñas esperanzas que Mikel Goti se pueda quedar en la Real Sociedad

En diferente situación que su compañero está Mikel Goti, quien se marchó en el pasado mercado de fichajes de invierno al Córdoba CF en donde fue de más a menos. El de Gorliz regresa con el objetivo de intentar convencer a un Pellegrino Matarazzo que cuenta con muchos futbolistas para las posiciones ofensivas.

Erik Bretos ha asegurado que la experiencia en el Córdoba CF, ha jugado 16 partidos y 825 minutos, le va a venir a Mikel Goti. "Más allá de minuto arriba, minuto abajo, ha sido una cesión que le va a hacer a Mikel volver más fuerte". Por otro lado, el ejecutivo ha dicho también que ve al de Gorliz con capacidad "de hacerse sitio" en la Real Sociedad.

Con Mikel Goti todo se va a decidir durante la pretemporada en donde tendrá que convencer a Pellegrino Matarazzo, su entrenador. El técnico de Estados Unidos está pendiente de los movimientos en el mercado que haga el director deportivo Erik Bretos el cual ha dejado en el aire la continuidad tanto de Arsen Zakharyan como de Brais Méndez, quienes se pueden marchar durante este verano, lo cual le daría más posibilidades de permanecer a Mikel Goti.