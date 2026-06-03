Mikel Goti, de vuelta a la Real Sociedad: no pinta demasiado bien para sus intereses

El Córdoba CF se ha despedido del futbolista de la Real Sociedad después de que haya dado por cerrada la cesión en la que no había opción de compra. El de Gorliz regresa al club txuri urdin en donde tiene prácticamente imposible ganarse un hueco de cara a la siguiente temporada ya que, de momento, no convence a Pellegrino Matarazzo

Mikel Goti regresa a la Real Sociedad después de que el Córdoba CF haya anunciado lo que era un secreto a voces: que el de Gorliz no iba a continuar en el equipo andaluz una vez finalizara su cesión en la que no había opción de compra. De esta forma, el atacante pone así una etapa en su carrera deportiva en la que ha ido de más a menos y que, por tanto, no deja demasiadas buenas sensaciones a la hora de ganarse un sitio en la Real Sociedad de la campaña que se avecina.

El Córdoba CF le dice adiós a Mikel Goti

Con un sencillo y escueto escrito en sus redes sociales, el Córdoba CF le ha dado las gracias a Mikel Goti por su ayuda en este tramo final de temporada.

'Gracias Goti. Mikel Goti finaliza su cesión en el #CórdobaCF. Desde el club agradecemos que nos eligieras y ha sido un placer disfrutar de tu talento, energía y compromiso durante este tiempo. Tu llegada supuso un impulso positivo para todos y el cordobesismo siempre guardará un gran recuerdo de tu paso por Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Goti, muchas gracias por tu entrega y profesionalidad. Te deseamos lo mejor'.

No hay que olvidar que Mikel Goti se marchó en calidad de cedido al Córdoba CF de Segunda división durante el pasado mercado de fichajes de invierno a sabiendas que no iba a tener minutos con Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad en el final de temporada. Al final, en el Córdoba CF ha disputado 16 partidos y 825 minutos en los que sólo ha marcado un gol.

Mikel Goti comenzó siendo importante en el Córdoba CF de Iván Ania pero poco a poco fue perdiendo protagonismo hasta el punto que no tuvo minutos en la jornada final.

Mikel Goti lo tiene difícil en la Real Sociedad

Con esta situación, Mikel Goti regresa ahora a la Real Sociedad con la que, a priori, va a hacer la pretemporada para intentar ganarse un puesto en el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo si bien es cierto que su futuro no pinta demasiado bien para sus intereses.

Por dos motivos principalmente: el primero es que Mikel Goti no terminó de convencer a Pellegrino Matarazzo durante las semanas que estuvieron juntos y el entrenador de Estados Unidos le recomendó salir en enero para tener minutos y no llevarse así todo el final de la temporada recién acabada en la grada o en el banquillo. El segundo es que la Real Sociedad tiene muy buenos jugadores en las posiciones de extremo y de centrocampista ofensivo que hacen que Mikel Goti tenga pocas opciones de ganarse un puesto de cara a la siguiente temporada.

Con este contexto, el futuro de Mikel Goti, de 24 años, no es nada halagüeño. El de Gorliz tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 con la Real Sociedad la cual esperará la decisión de Pellegrino Matarazzo con el vasco, aunque lo normal será en que el futbolista se marche de nuevo como cedido o incluso traspasado.