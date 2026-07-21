Un central que se le va de las manos a la Real Sociedad: destino Arabia Saudí

El central, de 27 años, era agente libre tras acabar contrato con el RC Lens de la Ligue 1 de Francia. El defensa contaba con hasta cinco propuestas de equipos de Europa, y la Real Sociedad lo seguía de cerca, pero finalmente se ha visto seducido por la propuesta económica del Neom SC

Una de las posiciones que quiere reforzar la Real Sociedad de cara a este temporada. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ha perdido en estas semanas a Caleta-Car y a Elustondo y un refuerzo en esa demarcación es necesario para poder compaginar con garantías una campaña en la que disputa cuatro competiciones oficiales exigentes. Una de las opciones que manejaba la dirección deportiva liderada por Erik Bretos, Malang Sarr, no fichará por la Real Sociedad ya que el futbolista se ha visto seducido por el dinero y el proyecto del NEOM SC de Arabia Saudí.

Malang Sarr, de 27 años, era uno de los centrales más codiciados en el mercado de fichajes de verano debido a que era agente libre después de haber acabado contrato con el RC Lens de la Ligue 1 de Francia. El francés contaba con el interés de muchos equipos del fútbol europeo. Concretamente tenía cinco propuestas sobre la mesa, y la Real Sociedad era uno de los clubes que lo había sondeado, pero finalmente va a fichar por el NEOM SC según informa Fabrizio Romano.

A priori, el futbolista tenía pensado continuar su carrera deportiva en el fútbol europeo, pero el poder económico del NEOM, que es el equipo que jugaría en la ciudad lineal que se está construyendo en Arabia Saudí, le ha hecho cambiar de opinión. Malang Sarr ha sido uno de los centrales más destacados en el fútbol francés la pasada temporada en la que disputó un total de 39 partidos y 3465 minutos con el RC Lens.

Por tanto, una opción que se le va de las manos a una Real Sociedad que tendrá que seguir peinando el mercado en busca de un central.

El plan de la Real Sociedad para la posición de central

La Real Sociedad cuenta actualmente en plantilla a Igor Zubeldia, Jon Martín, Jon Pacheco y Luken Beitia en la posición de central. El club txuri urdin ha transmitido que confía en estos jugadores para la temporada que está a punto de empezar, pero también es cierto que la dirección deportiva está sondeando el mercado en busca de un jugador que eleve el nivel en dicha demarcación ya que hay dudas del rendimiento que puedan dar Jon Pacheco y Luken Beitia.

Las bajas de Aritz Elustondo, que no fue renovado, y de Duje Caleta-Car, por el cual no se ejecutó la opción de compra, han debilitado la posición de central en el equipo de un Pellegrino Matarazzo que, de momento, está a la espera de que llegue refuerzos a un equipo que va a disputar cuatro competiciones oficiales muy exigentes (LaLiga, Copa del Rey, UEFA Europa League y Supercopa de España).

Reforzar la posición de central no es la única tarea que tiene por delante Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, ya que la plantilla que entrena Pellegrino Matarazzo también necesita mejorar en las demarcaciones de lateral derecho y en la de extremo en las cuales el equipo necesita de profundidad y de relevos de garantías.