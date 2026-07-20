La Real Sociedad le pone fecha a Oyarzabal, Guedes, Sucic y Kubo

El que más tarde se va a incorporar al equipo que entrena Pellegrino Matarazzo es el delantero de la Selección Española que se acaba de proclamar campeón de mundo y que apenas contará contra once días para preparar el primer partido contra el Real Betis

La Real Sociedad está inmersa en su pretemporada en la que aún no tiene a toda la plantilla al completo debido a que aún faltan por incorporarse los jugadores que han disputado el Mundial 2026: Mikel Oyarzabal, Take Kubo, Luka Sucic y Gonçalo Guedes. Los cuatro futbolistas se van a ir incorporando en las próximas semanas, siendo el delantero de la Selección Española, que se ha proclamado campeón del mundo, el último en regresar. El de Eibar va a gozar de tres semanas de vacaciones y sólo va a tener once días para preparar el partido contra el Real Betis.

Kubo y Sucic, los primeros en volver

Los dos primeros futbolistas mundialistas de la Real Sociedad que se van a poner a las órdenes de Pellegrino Matarazzo son Take Kubo y Luka Sucic que fueron los primeros eliminadores en el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones: Japón y Croacia.

Take Kubo será el primero en dejarse ver en Zubieta ya que el japonés está citado para este jueves 23 de julio. Especial atención hay con el extremo ya que acabó lesionado de la rodilla, no pudiendo jugar los últimos partidos de Japón en el Mundial 2026.

El siguiente en regresar será Luka Sucic al que se le espera este viernes 24 de julio. El croata no ha tenido demasiado protagonismo en el Mundial 2026 y, salvo oferta fuera de mercado, continuará al menos una temporada más en el club txuri urdin.

Habrá que esperar hasta la semana siguiente para ver a Gonçalo Guedes entrenar con sus compañeros de la Real Sociedad. El portugués no está convocado por la Real Sociedad hasta el próximo miércoles 29 de julio.

Los tres jugadores tienen tiempo más que suficiente para ponerse a tono y llegar bien para el estreno liguero de la Real Sociedad que será contra el Real Betis el próximo 21 de agosto.

Oyarzabal, el último en regresar a la Real Sociedad

Más tiempo de vacaciones va a tener Mikel Oyarzabal después de que el de Eibar se haya proclamado campeón del mundo con la Selección Española. El capitán de la Real Sociedad comenzará sus vacaciones cuando terminen los festejos por el Mundial 2026 y gozará de tres semanas de desconexión.

Oyarzabal no se incorporará a la pretemporada de la Real Sociedad hasta el próximo lunes 10 de agosto. Es decir que el delantero y referente del equipo que entrena Pellegrino Matarazzo tendrá solamente un total de once días para preparar el estreno liguero que será contra el Real Betis el viernes 21 de agosto.

En teoría Mikel Oyarzabal debe estar totalmente disponible para ese encuentro liguero en donde la Real Sociedad se enfrenta a un rival directo en la pelea por la lucha por los puestos europeos. A priori, tanto la Real Sociedad como el Real Betis son dos de los equipos que están llamados a ser alternativas a los tres grandes del fútbol español y a estar situados en la parte alta de la clasificación de la Primera división.