La Real Sociedad pone sus ojos en un nuevo lateral izquierdo: Rafa Obrador

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo tiene overbooking en dicha demarcación de su plantilla en donde ya cuenta con Sergio Gómez, Aihen Muñoz y Javi López lo que hace que alguno de ellos, a priori, tenga que salir en este mercado de fichajes de verano

La Real Sociedad sigue peinando el mercado de fichajes en busca de buenas oportunidades con las que conseguir jugadores jóvenes y que puedan tener potencial. El club vasco es partidario de hacer este tipo de refuerzos y ahora ha puesto sus ojos en Rafa Obrador, del Benfica. El problema con este futbolista es que se desenvuelve en el lateral izquierdo. Una demarcación en la que la Real Sociedad tiene overbooking, contando, a priori, con ejecutar alguna salida, siendo los principales candidatos a salir Aihen Muñoz o Javi López.

La Real Sociedad no pierde de vista a Rafa Obrador, del Benfica

La Real Sociedad ha sondeado la posibilidad de hacerse con los servicios de Rafa Obrador, lateral izquierdo del Benfica, según informa Radio Marca Donostia. El joven, que es canterano del Real Madrid, ha regresado este verano al club portugués después de haber estado el final de la temporada pasada cedido en el Torino en el que disputó un total de 17 partidos y más de 1.200 minutos en los que marcó 1 gol y dio 3 asistencias.

Valorado en 5 millones de euros por la página de referencia Transfermarkt y con contrato hasta el 30 de junio de 2030, Rafa Obrador, de 22 años, es un joven proyecto de futbolista que no se ha consolidado en la élite por falta de oportunidades. La Real Sociedad está muy pendiente de su situación. En caso de avanzar la operación, el Real Madrid está con un ojo en todo ya que el conjunto mantiene un 50 por ciento del pase del lateral izquierdo.

Sin embargo, parece improbable que la Real Sociedad se lance por su posible fichaje mientras no dé salida a algunos de los muchos futbolistas que tiene el club vasco en la posición de lateral izquierdo en donde hay overbooking.

La Real Sociedad tiene previsto darle salida a algunos de los laterales izquierdos que actualmente tiene en plantilla

La Real Sociedad, actualmente, tiene muchos jugadores en la posición de lateral izquierdo lo cual hace difícil la contratación de Rafa Obrador si primero no se da alguna salida.

Para Pellegrino Matarazzo, el titular es Sergio Gómez, quien se consolidó como indiscutible durante la temporada pasada. El otro puesto lo pelean Aihen Muñoz, uno de los futbolistas canteranos que tienen mucho peso en el club, y Javi López, quien ha regresado después de una campaña cedido en el Real Oviedo.

Lo normal sería que alguno de los dos últimos, Aihen Muñoz o Javi López, hagan las maletas ya que, en principio, no hay minutos para todos. Al margen de ello, también está Jon Balda que va a intentar convencer a Pellegrino Matarazzo, aunque lo tiene muy complicado.