La hoja de ruta de la Real Sociedad con Karrikaburu

El delantero se quedó sin jugar en el amistoso contra el Racing de Santander lo que deja claro que no entra en los planes del entrenador Pellegrino Matarazzo. El canterano busca nuevo club de cara a la próxima temporada, pero la Real Sociedad, a priori, no lo desea regalar

Si hay un futbolista que tiene los días contados en la Real Sociedad, ese es, sin duda, Jon Karrikaburu quien no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo que no le dio ni un sólo minuto de juego en el amistoso disputado contra el Racing de Santander. El canterano ha intentando convencer al entrenador estadounidense, pero no lo ha logrado. Es por ello que el de Elizondo está en la rampa de salida aunque la Real Sociedad tiene su hoja de ruta y no está dispuesto a regalarlo.

Karrikaburu busca equipo, pero la Real Sociedad es partidaria de conseguir algo de dinero

La situación deportiva de Jon Karrikaburu en la Real Sociedad no ha cambiado en nada en comparación a la temporada pasada. El delantero no cuenta para Pellegrino Matarazzo que lo dejó sin jugar en el amistoso contra el Racing de Santander. El de Elizondo calentó durante varias ocasiones, pero no tuvo la oportunidad de mostrar su valía, viendo el encuentro desde la banda.

Jon Karrikaburu no ha dispuesto de minutos sin que en el equipo estén, de momento, jugadores ofensivos como Take Kubo, Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal. El canterano está por detrás incluso de Gorka Carrera que en la temporada que se avecina va a compaginar el primer equipo con el filial. A ello hay que añadir que la Real Sociedad peina el mercado porque está abierta a incorporar a otro delantero.

Con esta tesitura, el futuro de Karrikaburu apunta a estar fuera de una Real Sociedad que tiene su hoja de ruta con el delantero al que, en principio, no desea regalar.

A Jon Karrikaburu le resta un año más de contrato con la Real Sociedad, hasta el 30 de junio de 2027, y aunque el club vasco sabe que Pellegrino Matarazzo no cuenta con él, la hoja de ruta marcada es intentar sacar algo de dinero por medio de un traspaso. Si bien es cierto que la Real Sociedad es consciente de que al estar el futbolista en el último año de relación contractual no puede sacar mucho beneficio. No va a regalar la Real Sociedad a Karrikaburu, entre otras cosas también, porque no quieren facilitar un potencial desembarco en un Athletic Club que no es que vaya sobrado de delanteros después de que Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Urko Izeta, ya traspasado al Cádiz CF, no hayan rendido a su mejor nivel.

Karrikaburu, un futbolista con buen cartel en Segunda división

Jon Karrikaburu apunta a cambiar de aires en este mercado de fichajes de verano, siendo su potencial destino la Segunda división en donde es un futbolista con cartel y con cuenta con el interés de algunos equipos.

El de Elizondo no ha jugado prácticamente en la pasada temporada en Primera división con la Real Sociedad, pero al anterior campaña en Segunda división con el Racing de Santander es recordada por sus 9 goles y 5 asistencias en 45 partidos oficiales.

A sus 23 años, Jon Karrikaburu necesita salir de la Real Sociedad para tener continuidad en una carrera deportiva que se está quedando estancada. El delantero ha sido uno de los grandes goleadores formados en Zubieta, pero en el primer equipo no ha podido consolidarse.