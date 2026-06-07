Karrikaburu lo tiene negro: La Real Sociedad busca delantero en el mercado

El canterano no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo, que apenas lo ha utilizado durante la temporada que ha finalizado recientemente. Por si le quedaba alguna duda, la dirección deportiva del club txuri urdin está peinando el mercado en busca de un nuevo delantero

El futuro de Jon Karrikaburu en la Real Sociedad pinta mal para los intereses del delantero. El canterano no goza de la confianza de Pellegrino Matarazzo, que apenas ha contado con él en la temporada recién finalizada, y todo apunta a que tendrá que hacer las maletas para tener una carrera deportiva fructífera. Más cuando la Real Sociedad le está mandando mensajes claros ya que el equipo vasco está peinando el mercado en busca de un delantero que refuerce su parcela ofensiva de cara a la próxima temporada.

La Real Sociedad quiere fichar a un delantero en este mercado de verano

La Real Sociedad está comenzando a hacer los primeros sondeos durante este mercado de fichajes de verano y una de las posiciones que desea reforzar en la de delantero centro. En las últimas semanas, el club vasco y su dirección deportiva, que sigue liderada por Erik Bretos, ha presentado una propuesta, que ha sido rechazada, por el delantero del Toulouse Emersonn, dejando bien a las claras las intenciones de la entidad txuri urdin.

El plan es incorporar un futbolista más en la zona de ataque que dé profundidad y garantías de cara a una próxima temporada en la que la Real Sociedad va a disputar un total de cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España).

En caso de añadir un delantero más sería un mensaje más que claro para un Jon Karrikaburu que ya acabó por detrás del canterano Gorka Carrera en la rotación de la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.

La hoja de ruta de la Real Sociedad en la posición de delantero centro

La Real Sociedad tiene bastante claro cuál es su plan en la posición de delantero centro de cara a la próxima temporada. Una hoja de ruta que abre la puerta de salida a Jon Karrikaburu que en la temporada recién acabada sólo disputó un total de 8 partidos y 153 minutos.

La Real Sociedad cuenta con Mikel Oyarzabal como delantero centro titular. Tiene plena confianza en que Orri Oskarsson, al que no tiene planes de vender este verano, dé un paso al frente y se consolide como un goleador que marque diferencias; y también cuenta con la aportación que pueda dar Gorka Carrera que compaginará el primer equipo con el filial que jugará una temporada más en Segunda división. Al margen de eso, la Real Sociedad tiene previsto fichar a un delantero más en este mercado de verano. Por tanto, Karrikaburu no tiene sitio.

Lo normal es que Jon Karrikaburu, de 24 años, salga en este mercado de fichajes de verano. La Real Sociedad no va a exigir mucho dinero por su canterano debido a su poca participación en la última temporada y a que el delantero acaba contrato el 30 de junio de 2027. El futbolista ha estado en la agenda del Racing de Santander, que acaba de subir a Primera división, y goza de un gran cartel en la Segunda división, ya que en la temporada anterior, precisamente en el Racing, marcó 9 goles y dio 5 asistencias.