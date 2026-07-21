Movimientos para intentar fichar a Javi López

El lateral izquierdo está intentando convencer a Pellegrino Matarazzo para ganarse un puesto en el equipo de la siguiente temporada. A pesar de ello, el canario cuenta con ofertas y uno de los que más interés ha puesto es el Real Oviedo de nuevo quien lo quiere recuperar

La posición de lateral izquierdo es uno de los asuntos que tiene que resolver la Real Sociedad durante este mercado de fichajes. Hay exceso de futbolistas en dicha demarcación y el club vasco está abierto a dar salida a algún futbolista. Uno de los candidatos a hacer las maletas es Javi López quien cuenta con ofertas de otros clubes del fútbol español, siendo el último equipo en sumarse a la carrera por su fichaje el Real Oviedo.

El Real Oviedo reactiva la opción Javi López

Javi López, quien la temporada pasada estuvo cedido en el Real Oviedo, que terminó descendiendo a Segunda división, está totalmente centrado en intentar ganarse un puesto en la Real Sociedad que entrena Pellegrino Matarazzo. El canario está motivado con la posibilidad de quedarse en el club vasco debido a que el técnico de Estados Unidos quiere evaluarlo personalmente y le ha dado una oportunidad. "Cuando acabó la temporada, tuve una llamada con mi representante y me comentaron que en la Real Sociedad el entrenador confía en mí y quiere verme en la pretemporada, así que tengo que volver, porque es el club al que pertenezco, y voy con ganas de demostrar que puedo estar ahí", dijo hace unos días.

Sin embargo, Javi López no tiene un puesto asegurado en la Real Sociedad y puede marcharse. Es lo saben bien otros clubes que desean contar con sus servicios. Uno de los más interesados es el Real Oviedo que quiere que regrese según informa La Nueva España.

El Real Oviedo ya se ha puesto en contacto con la Real Sociedad para explorar diferentes opciones para que se produzca el fichaje de Javi López. La vía del traspaso está prácticamente descartada porque la Real Sociedad no va a regalar ni quiere bajar el precio del lateral izquierdo porque su objetivo, en caso de venta, es recuperar los 6'5 millones de euros que en su día pagó al Deportivo Alavés por hacerse con sus servicios. De este modo, la otra posibilidad que queda sobre la mesa es la de una nueva cesión que es la que más encaja dentro de las posibilidad de un Real Oviedo que desea volver a contar con un futbolista que finalmente se asentó como titular durante la campaña pasada: 26 partidos y 1.769 minutos.

Javi López, uno de los candidatos a salir de la Real Sociedad en este mercado de fichajes de verano

Javi López es uno de los futbolistas que cuenta con opciones de salir de la Real Sociedad debido a que en la plantilla hay un exceso de laterales izquierdo. Sergio Gómez es el que tiene un puesto asegurado porque es el titular para Pellegrino Matarazzo.

Tras él están Aihen Muñoz, el propio Javi López y el canterano Jon Balda que pelean por el otro puesto. El que más convenza al entrenador de Estados Unidos se quedará, mientras que los otros dos se verán obligados a hacer las maletas salvo que la Real Sociedad quiera contar con tres laterales izquierdos durante la próxima temporada.