Javi López señala que Pellegrino Matarazzo le va a dar una nueva oportunidad

El lateral izquierdo regresa a la Real Sociedad después de una temporada cedido en el Real Oviedo. El canario ha explicado que sus representantes le han comunicado que el entrenador de Estados Unidos confía en él y que, por tanto, intentará ganarse un sitio en vez de marcharse a otro equipo

Javi López parecía uno de los futbolistas señalados para salir de la Real Sociedad en este mercado de fichajes de verano después de que haya tenido una temporada irregular en el Real Oviedo en donde ha estado cedido. El de Santa Cruz de Tenerife ha roto su silencio, justo antes de comenzar la pretemporada, para desvelar que sus representantes le han comunicado que Pellegrino Matarazzo le va a dar una nueva oportunidad ya que el entrenador de Estados Unidos confía en él y quiere testarlo.

De este modo, la salida de Javi López se aplaza, de momento, en este mercado de fichajes de verano. El lateral izquierdo ha sido vinculado a algunos equipos de Primera división en estos primeros compases de la ventana de transferencias estival debido a que la Real Sociedad ya cuenta en plantilla con Sergio Gómez y Aihen Muñoz en dicha demarcación y, a priori, no hay hueco para todos.

Javi López ha señalado que han sido sus propios representantes quienes le han comunicado que cualquier opción de marcharse ahora mismo está paralizada porque Pellegrino Matarazzo quiere ver sus cualidades durante la pretemporada. "Cuando acabó la temporada, tuve una llamada con mi representante y me comentaron que en la Real Sociedad el entrenador confía en mí y quiere verme en la pretemporada, así que tengo que volver, porque es el club al que pertenezco, y voy con ganas de demostrar que puedo estar ahí", ha dicho el lateral izquierdo de la Real Sociedad en Radio Tenerife.

La situación contractual y deportiva de Javi López en la Real Sociedad

Javi López está ante una de sus últimas oportunidades para ganarse un sitio en una Real Sociedad que apostó fuerte en su día por él ya que lo fichó, en el verano de 2024, por unos 6'5 millones de euros que fueron a manos del Deportivo Alavés.

El problema es que el canario tuvo una mala primera temporada en la Real Sociedad, lejos de su rendimiento exhibido en el club babazorro, lo que provocó que el equipo vasco lo cediera en esta pasada campaña al Real Oviedo en donde ha disputado un total de 26 partidos y 1.769 minutos.

Javi López se vio empujado fuera de la Real Sociedad porque el verano pasado no entraba en los planes del anterior técnico, Sergio Francisco, quien se decantó por sus compañeros Sergio Gómez y Aihen Muñoz. Dos futbolistas contra los que va a tener que competir durante este verano Javi López que aún no tiene garantizada su continuidad en la Real Sociedad durante la próxima temporada.

A sus 24 años, Javi López tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2030. El lateral izquierdo está monitoreado por varios equipos de Primera división entre los que se encuentra el Sevilla FC, quien sin embargo actualmente no tiene capacidad económica para afrontar su fichaje ya que la Real Sociedad si finalmente deja partir a Javi López quiere recuperar parte de lo que invirtió en su dida para incorporarlo a su equipo.