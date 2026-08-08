Principio de acuerdo entre la Real Sociedad y el Olympique de Marsella por Aguerd: las cifras de la operación

El conjunto donostiarra ha cerrado el acuerdo para el regreso del central marroquí un año después de su salida; con este refuerzo, Bretos suple la marcha de Caleta-Car y recupera a un futbolista que conoce la casa y el estilo de juego txuri urdin

La Real Sociedad está muy cerca de hacerse con el fichaje de Nayef Aguerd. El central marroquí del Olympique de Marsella se ha puesto a tiro un año después de su salida de San Sebastián, Erik Bretos se ha lanzado a por él y está a punto de cerrar su incorporación para reforzar el eje de la zaga.

Hace ya unos días que desde Francia desvelaba que la Real Sociedad había entrado en la carrera por el fichaje del internacional marroquí, al que el Olympique de Marsella había puesto en el mercado ante su necesidad de quitarse de encima algunos de los sueldos más altos de la plantilla.

Por su parte, el futbolista también veía con buenos ojos la posibilidad de regresar a LaLiga y a la Real Sociedad, donde ya jugó la temporada 24/25 a préstamo por parte del West Ham. "Este club me ha marcado profundamente, tanto en lo deportivo como en lo personal. He vivido momentos fuertes, llenos de emoción. Desde el primer día, fui recibido con respeto, cariño y mucho amor, tanto por la afición como por todos los trabajadores del club, el cuerpo técnico y mis compañeros. Gracias de todo corazón por todo", escribía Aguerd en su despedida de la Real Sociedad hace un año.

El futbolista, por culpa de la lesiones, dejó un sabor agridulce, aunque cuando estuvo sano, siempre fue titular. Fue vendido finalmente al Marsella por 23 millones de euros pero un año más tarde está en la rampa de salida por los problemas financieros del conjunto galo.

El Al-Sadd de Qatar o el Stade Rennais francés también se han interesado por el zaguero africano, pero Aguerd siempre tuvo la paciencia para esperar una oferta deportiva que le convenciera y en una liga de primer nivel, hasta que apareció la Real Sociedad y Aguerd no quiso escuchar a nadie más.

Baile de cifras en la operación a préstamo

Como es lógico, la Real Sociedad no estaba dispuesta a pagar la cantidad que el Marsella desembolsó el verano pasado por Aguerd por lo que la fórmula que han negociado ambos clubes es un préstamo según apunta Footmercato por valor de cuatro millones de euros, más una opción de compra cifrada en once millones.

Sin embargo, El Diario Vasco ofrece otras cifras de la operación. Dos millones más variables por la cesión de Aguerd. Esta podría costar medio millón de euros más en caso de que la Real Sociedad se clasificara a final de temporada para la Champions League o bien 250.000 si lo hace para la Europa League o la Conference League. En este caso, la opción de compra sería más alta, por lo que siempre la cifra final rondaría entre los 15 y los 17 millones de euros a falta de firma.

Varios candidatos en la agenda de la Real Sociedad

Se puede decir que Aguerd ha subido hasta el número uno de la lista en cuanto se ha puesto a tiro, ya que su fichaje no implicará adaptación alguna. Su calidad está contrastada, conoce la ciudad y sobre todo a la plantilla, aunque haya un entrenador diferente, por lo que con el marroquí se gana un refuerzo de rendimiento inmediato, algo que no aseguran otros nombres como el mexicano Edson Álvarez o el francés Nathan Zézé, joven zaguero francés de 21 años que actualmente milita en el Neom SC de Arabia Saudí.

Otros como Krejci y Salisu tienen a su favor que sí conocen LaLiga. El checo se marchó el verano pasado al Wolverhampton tras jugar una temporada en el Girona, y el ghanés llegó a los escalafones inferiores del Real Valladolid en 2017, con el que ascendió hasta el primer equipo para jugar en la elite, dejando el club en 2020 al ser vendido al Southampton por 12 millones de euros.

El africano es más asequible en cuanto a precio, ya que el 'Wolves' pagó hace un año 30 millones de euros por el checo, y pese a que puede dejarlo salir, no lo hará por un precio mucho más menor, algo a lo que la Real Sociedad no piensa ni está en disposición de llegar.