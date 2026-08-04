El casting para la defensa donostiarra se amplía con Nathan Zézé

Se confirma el interés de la Real Sociedad en este central zurdo francés de 21 años que milita en el Neom SC y por el que ya preguntó el club 'txuri-urdin' en el pasado

Nathan Zézé es el último central que se ha incorporado al casting de pretendidos de la Real Sociedad.Imago

La Real Sociedad sigue buscando un central zurdo para completar su defensa y el casting continúa ampliándose. El último nombre en aparecer con fuerza es el de Nathan Zézé, joven zaguero francés de 21 años que actualmente milita en el Neom SC de Arabia Saudí. Matteo Moretto, periodista especializado en fichajes, confirma el interés del conjunto 'txuri-urdin' por un futbolista que ya estuvo en el radar de la entidad donostiarra hace dos temporadas.

La necesidad de reforzar el eje de la defensa no es ningún secreto en San Sebastián. Pellegrino Matarazzo quiere incorporar cuanto antes a un central zurdo que pueda actuar en una línea de tres, con capacidad para iniciar el juego desde atrás y aporte físico a la retaguardia. La dirección deportiva lleva semanas rastreando el mercado y por el camino ya han aparecido numerosos nombres.

Mohammed Salisu fue la opción que ganó fuerza en las últimas horas, después de que la Real avanzara en las conversaciones con el Mónaco. Antes habían sonado Ladislav Krejci, Edson Álvarez o Jonathan Jesús, entre otros. Ahora se suma Zézé a una lista que todavía podría experimentar nuevos cambios antes del cierre del mercado.

Zézé, un viejo objetivo de la Real Sociedad

Este interés tiene un antecedente importante. La Real Sociedad ya intentó hacerse con los servicios de Nathan Zézé hace dos temporadas, cuando el defensa todavía pertenecía al Nantes. No fue el único club que se fijó entonces en él ya que el Inter de Milán llegó a presentar una oferta de 15 millones de euros.

Finalmente, el central francés tomó otro camino y eligió marcharse a Arabia Saudí. El Neom SC pagó 20 millones de euros por su incorporación en el verano de 2025, convirtiéndolo en la venta más cara de la historia del Nantes. Ahora, apenas un año después de su llegada al fútbol saudí, Zézé vuelve a estar en el mercado y la Real aparece nuevamente entre los clubes que siguen su situación.

Un central zurdo que encaja en el perfil buscado

Con 1,90 metros de altura, Zézé destaca por sus condiciones físicas, su fortaleza en el juego aéreo y una buena capacidad para interpretar el juego. También posee cualidades interesantes para iniciar las jugadas desde atrás, un aspecto especialmente valorado por Matarazzo.

Su juventud es otro de los argumentos que seducen a la Real. A sus 21 años, el francés todavía tiene un importante margen de crecimiento y podría convertirse en una inversión de presente para un equipo que afrontará esta temporada tres competiciones con su clasificación para la Europa League. El problema vuelve a estar, como en muchas de las alternativas que ha estudiado la Real, en sus competidores en el mercado.

Una operación con mucha competencia

La Real Sociedad no es el único club que permanece atento a Nathan Zézé. El Inter de Milán sigue interesado en el futbolista, mientras que en Inglaterra también han aparecido Crystal Palace, Bournemouth y Everton. A ellos se suma el Al Hilal, otro club saudí con una capacidad económica muy superior a la que puede ofrecer la entidad de San Sebastián.

Una eventual puja entre varios clubes podría disparar las exigencias del Neom, especialmente teniendo en cuenta que hace apenas un año invirtió 20 millones para hacerse con sus servicios. Por ello, aunque el interés de la Real parece confirmado, la operación se sigue presentando muy complicada. El club 'txuri-urdin' deberá valorar si está dispuesto a realizar una inversión importante por un futbolista que tiene todavía contrato con su club hasta 2030 y cuya experiencia en las grandes ligas europeas es muy escasa.

El casting de centrales sigue abierto

La aparición de Zézé no significa que la Real haya descartado el resto de opciones. La dirección deportiva mantiene abiertas diferentes vías para reforzar una posición considerada prioritaria.

Salisu ha ganado enteros después de que las conversaciones con el Mónaco avanzaran y el propio futbolista haya dado su visto bueno al proyecto. Krejci fue una de las primeras alternativas, aunque el Wolverhampton rechazó la propuesta inicial de la Real. Jonathan Jesús también apareció en escena desde Brasil y Edson Álvarez ha sido otro de los nombres vinculados al radar donostiarra.

Ahora, el casting incorpora a Nathan Zézé, un futbolista que ya estuvo en los planes de la Real Sociedad y que vuelve a aparecer en el horizonte dos años después. La entidad de Anoeta busca un central zurdo y el francés reúne buena parte de las condiciones que está buscando Matarazzo.