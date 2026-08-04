La Real Sociedad, cerca de ganar algún millón más gracias a un fichaje que apuntaba a fracaso

La probable venta de Cho al Hull City por 20 millones de euros dejaría en más dinero en la caja de la Real Sociedad: 1,5 millones de euros; en San Sebastián apenas tuvo protagonismo pese a su juventud

Mohamed-Ali Cho pasó sin pena ni gloria por la Real Sociedad pero dos años más tarde podría dejar más dinero en Zubieta. El joven extremo francés llegó a San Sebastián en el verano de 2022 tras pagar la Real 11 millones de euros al Angers, y se marchó una temporada y media más tarde al Niza a cambio de diez más dos en variables. Mientras que en la Real Sociedad apenas hizo dos goles en 40 partidos, en el conjunto de la Costa Azul ha firmado una docena durante esto dos años, revalorizándose y estando de nuevo en el mercado.

Sin ir más lejos, es uno de los nombres que tiene apuntado el Hull City, equipo recién ascendido a la Premier League, para reforzar su delantera. Internacional sub 21 con Francia, Cho tan solo tiene todavía 22 años, y un amplio margen para crecer, motivo por el cual la Real Sociedad, muy inteligente en su venta, se reservó el 15% de la plusvalía de una futura venta.

Así, según informa L'Équipe, el extremo de Stains podría acabar desembarcando en Inglaterra si las negociaciones entre Niza y Hull City llegan a buen puerto. El mismo medio galo habla de que el acuerdo podría cerrarse en una cifra en torno a los 20 millones de euros, por lo que la Real Sociedad pillaría un buen pellizco.

De esta forma, la plusvalía para de la operación con respecto a la de la Real Sociedad sería de 10 millones de euros, por lo que la entidad donostiarra percibiría alrededor de 1,5 millones de euros al tener reservado un 15% de la misma. En caso de finalmente producirse la venta, la operación sería más que buena para la Real Sociedad, que además de recuperar la inversión realizada hace dos, le gana incluso medio millón más gracias a su revalorización lejos de San Sebastián.

Cho no se adaptó al juego de la Real Sociedad

Mohamed Ali-Cho llegó a la Real Sociedad siendo muy joven, con apenas 18 años, y nunca llegó a sentirse cómodo en el esquema de juego de Imanol Alguacil. En su primera temporada disputó un total de 24 partidos oficiales, firmando dos goles y tres asistencias.

En las siguiente, la 23/24, Cho perdió aún más protagonismo, disputando apenas 16 partidos y sin tener incidencia directa en ningún gol. El jugador entonces pensó que lo mejor sería una salida, volver al fútbol francés para recuperar un papel importante y relanzar su carrera.Y lo ha conseguido en el Niza. Ahora se le presenta la oportunidad de jugar en la Premier y el futbolista quiere aprovecharla. La Real Sociedad está muy pendiente de si la operación al final se hace, porque sería una cantidad que no viene nada mal para buscar el ansiado central.