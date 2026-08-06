Los rechazos que sufrió Yan Diomande antes de fichar por el Real Madrid: "Nunca me dieron una explicación"

El nuevo jugador del Real Madrid se sinceró días atrás en 'The players Tribune' sobre lo que tuvo que vivir para llegar a ser jugador profesional. El de Costa de Marfil vivió el 'no' de varios clubes europeos cuando aún no había cumplido los 18 años. "Oye, chaval, eres muy bueno", le dijo Olise en una de las pruebas en Europa

Yan Diomande se ha convertido este jueves en nuevo jugador del Real Madrid después de que el club blanco y el Leipzig llegasen a un acuerdo para que el de Costa de Marfil recale en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2033. Yan Diomande llega al Real Madrid después de que los blancos hayan tenido que llegar a una cifra que ha superado los 100 millones de euros.

Pero detrás de Yan Diomande hay una historia que antes de alcanzar la gloria que supone su fichaje por el Real Madrid, le llevó a alejarse de su familia de Costa de Marfil para jugar cerca de Ghana en el Inter Foot Sud Comoé y posteriormente 'deambular' por las canteras de varios de los equipos más importantes de Europa. Yan Diomande no dejó de luchar y el Leganés aprovechó su mayoría de edad para traerlo a España.

La historia de Yan Diomande, la lucha detrás del fichaje millonario del Real Madrid

Diomande dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol a los nueve años cuando empezó a jugar para el Inter Foot Sut Comoé, cerca de Ghana y ya alejado de su familia. De ahí y ya destacando a tan temprana edad, puso rumbo a Estados Unidos y posteriormente a Europa para probar suerte en Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace, Olympiacos o Rangers.

El propio Yan Diomande, recordó días atrás en la revista 'The Players Tribune' cómo a pesar de destacar en esas pruebas en diferentes equipos europeos, ninguno terminó de decidirse por un jugador por el que en el verano de 2026 el Real Madrid ha pagado más de 100 millones de euros para su fichaje. "Eze y Olise se acercaron a mí después de un entrenamiento y me dijeron: 'Oye, chaval, eres muy bueno'. Pero aun así no me ficharon. Ni siquiera los equipos filiales de la MLS me querían. Nunca me dieron una explicación. Me llevaban de un lado a otro por Europa, y todo el mundo decía que no", recordaba amargamente Yan Diomande.

El papel de la hermana de Diomande en su carrera

En la carta de Diomande al diario citado anteriormente, el ya jugador del Real Madrid recordaba las complicaciones que tuvo que vivir en una casa en la que convivía con más de 25 personas. Diomande se dirigía en esta carta a una de las personas más importantes de su vida, su hermana, que murió con tan solo 15 años tras ingerir una sustancia desconocida a través de una bebida. "¿Te acuerdas de cuando vivíamos 25 personas en una misma casa? Mamá quería ver sus telenovelas. Los demás querían ver películas. ¿Recuerdas cómo fingía que estaba dormido para luego irme a la sala de televisión pasada la medianoche? Ponía el volumen muy bajo, apenas dos rayitas. Veía el fútbol a oscuras y soñaba", recordaba Diomande.

El jugador del Real Madrid también comentó la humildad de su familia y cómo él solo quería dedicarse por completo al fútbol: "Éramos una familia de clase media, bastante modesta. Ni ricos ni pobres, digamos que teníamos lo básico, lo mínimo indispensable. Mi madre no trabajaba. Me equivoqué en una cosa. No quiero ser rico. Veo lo que le hace a la gente, incluso a la familia. No quería una casa grande. No quería coches. Solo quería dedicarme por completo al fútbol".

La llegada de Diomande al Leganés

El Leganés apareció en la vida de Diomande para traerlo a España en noviembre de 2024 pero no fue hasta principios de 2025 cuando empezó a demostrar su talento. Diomande recordó en una sincera carta como las lágrimas que le provocaron el final del visado y su posterior vuelta a Costa de Marfil fueron muy diferentes a las que tuvo cuando fichó por el Leganés: "Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos. Tú fuiste quien nunca dejó de creer. Unas semanas más tarde, fiché por el Leganés y lloramos lágrimas muy distintas".

En el Leganés, Borja Jiménez, que en ese momento era técnico del primer equipo, vio rápidamente el talento del jugador de Costa de Marfil en un partidillo amistoso entre el filial y el primer equipo pepinero. "La primera acción la coge a nuestros futbolistas, creo que era Altimira, que estaba en aquella banda, lo regatea se la cambia de piernas. La segunda acción muy parecida, La tercera un balón al espacio, muy potente, un primer control increíble. La cuarta acción la coge en el área, se la cambia de pierna, golpea, pum, a la escuadra. La quinta acción o la sexta, lo vuelve a regatear, tal, y llamo a Capdevila y digo, saca a Yan, digo, porque la siguiente lo van a pegar una patada", recordó el técnico en el podcast de Offsiders. Después de esta historia, Yan Diomande triunfó en el Leganés, llego su fichaje por el Leipzig el pasado verano por 20 millones de euros y finalmente en este 2026 ha cerrado su llegada al Real Madrid en una operación millonaria.