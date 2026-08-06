Oficial: Yan Diomande es el nuevo fichaje del Real Madrid

El jugador de Costa de Marfil firma por el club blanco hasta junio de 2033. Atrás deja al Leipzig tras una campaña en la que firmó 13 goles y 10 asistencias en 36 encuentros oficiales

El fichaje de Yan Diomande por parte del Real Madrid era cuestión de tiempo que se hiciese oficial. Tal y como nos habíamos hecho eco este mismo jueves en ESTADIO Deportivo, tanto Leipzig como Real Madrid habían dejado atrás sus últimas diferencias y la oficialidad podría darse en cuestión de horas. Ha sido este jueves 6 de agosto cuando el Real Madrid por un lado y el Leipzig han informado de la llegada y salida de Diomande respectivamente.

Yan Diomande llega al Real Madrid con un extenso contrato de siete temporadas y que le vinculará al club blanco hasta junio de 2033. Este contrato tan largo que ha firmado Yan Diomande por el Real Madrid demuestra la confianza que hay en un jugador que en apenas temporada y media ha encnandilado a media Europa, tanto en el Leganés, donde solo estuvo medio curso, como en el Leipzig alemán.

Yan Diomande: fichaje oficial del Real Madrid

El Real Madrid ha informado este jueves con un escueto comunicado de la llegada de Yan Diomande a la entidad blanca. "El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033", rezaba el comunicado del Real Madrid.

Diomande tiene apenas 19 años y una proyección tanto de presente como de futuro que ha llevado al Real Madrid a poner toda la carne en el asador por el internacional con Costa de Marfil. El Real Madrid ha superado con creces la cantidad de 100 millones de euros y este mismo jueves el diario Marca apuntaba a que los blancos podrían haber alcanzado los 120 'kilos'.

El Real Madrid presentó en primera instancia una primera oferta por Yan Diomande que superaba por poco los 100 millones de euros pero el Leipzig no dudó en rechazar la propuesta por un jugador por el que en su momento pagó 20 millones al Leganés. Teniendo en cuenta la cifra que el Leipzig se ha embolsado por Yan Diomande tras apretar la negociación con el Real Madrid, el negocio de los alemanes se podría considerar redondo por un jugador que en la 2024/25 solo había jugado 10 partidos con el primer equipo del Leganés.

El Leganés le desea suerte a Yan Diomande

Precisamente el Leganés no ha querido desaprovechar la oportunidad de desearle suerte a Yan Diomande en su nueva etapa en el Real Madrid. Tras el tuit del club blanco en X (antes Twitter), los pepineros le han lanzado un cariñoso "¡Mucha suerte, Yan!", acompañado de dos corazones con los colores del propio Leganés. Es importante recordar que Diomande llegó al Leganés muy joven y fue tras un partido de entrenamiento entre el filial y el primer equipo pepinero cuando Borja Jiménez lo reclutó para el primer equipo tal y como narró hace varios meses en el podcast de Offsiders. "La primera acción la coge a nuestros futbolistas, creo que era Altimira, que estaba en aquella banda, lo regatea se la cambia de piernas. La segunda acción muy parecida, La tercera un balón al espacio, muy potente, un primer control increíble. La cuarta acción la coge en el área, se la cambia de pierna, golpea, pum, a la escuadra. La quinta acción o la sexta, lo vuelve a regatear, tal, y llamo a Capdevila y digo, saca a Yan, digo, porque la siguiente le van a pegar una patada", narró Borja Jiménez como parte de la historia de Yan Diomande en el Leganés.

La respuesta del Leganés al anuncio del Madrid con Diomande

El Real Madrid acelera en el mercado de fichajes

Con Diomande, el fichaje ha cerrado su sexto fichaje. Antes, además de Mourinho, que también se considera una incorporación a pesar de no ser jugador, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Carlos Espí.