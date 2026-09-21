Confirmado el horario del Clásico entre Barcelona y Real Madrid

LaLiga ha hecho oficial este lunes los horarios de la jornada 10 en la que se disputará el primer Clásico de la temporada. Será en el Sportify Camp Nou el próximo 25 de octubre a partir de las 21:00 horas

Barcelona y Real Madrid han llegado al parón de selecciones con seis puntos de ventaja de los de Flick sobre los de José Mourinho. Además el Real Madrid, tras la derrota ante el Atlético de Madrid, se va a tres semanas sin fútbol de Primera división siendo cuarto en la tabla, por detrás de Real Betis, el citado Atlético y un líder que por el momento parece infranqueable para el Barcelona. Con todo esto, LaLiga ha hecho oficial este mismo lunes los horarios de la jornada 10 en la que se producirá el primer Clásico del curso entre Barcelona y Real Madrid.

Barcelona y Real Madrid ya sabe cuando se enfrentarán en el Spotify Camp Nou

LaLiga ha informado este mismo lunes que el primer Clásico de la temporada, que está previsto para la jornada 10 del campeonato de Primera. Será el 25 de octubre en el Spotify Camp Nou a partir de las 21:00 horas. El choque se podrá seguir en televisión a través de DAZN y además en ESTADIO Deportivo podrán disfrutar del directo, con la previa, el minuto a minuto, la crónica y las noticias más destacadas del encuentro.

El segundo duelo decisivo para el Real Madrid

Hasta el duelo ante el Atlético de Madrid, el Real Madrid no se había enfrentado a ninguno de los rivales que sobre el papel está en la mesa de los que van a pelear por el título como es también el Barcelona. Por el momento el primer test serio para el Real Madrid de Mourinho fue el del Atlético de Madrid y terminó con derrota por 2-1.

Además los blancos también cayeron en su vista a La Cartuja ante un Real Betis que ha ganado cinco partidos de los siete disputados y solo ha empatado uno. Antes de disputar el Clásico ante el Barcelona, el Real Madrid tendrá por delante cuatro encuentros, dos de Liga ante Villarreal y Sevilla y otros dos de Champions League ante Roma y Leipzig.

El Barcelona, intratable en LaLiga con Raphinha al frente

El Barcelona es la cara totalmente opuesta al Real Madrid. Los de Hansi Flick se están mostrando hasta el momento como la maquina perfecta ya que después de siete jornadas de Liga, los culés han sumado todos los puntos posibles, han marcado 31 goles y tienen a Raphinha como principal referente de cara a portería con 12 goles.

El brasileño está dejando claro que lo que apuntó a principios de temporada sobre el puesto de delantero y su disponibilidad, no era solo cuestión de palabras. Antes de medirse al Real Madrid, el Barcelona tendrá dos encuentros de Liga ante Getafe y Real Betis, y otros dos de Champions League ante el Galatasaray y el PSG, vigente campeón de Europa.