Aaron Mayol lanza un mensaje a Javier Aguirre para ser su 'fichaje' en el Valencia: "Al final yo vengo de abajo"

El joven mediocentro de 18 años, titular en los dos partidos de Óscar Sánchez como técnico interino, firmó su primer gol en LaLiga ante la Real Sociedad y se ofrece ahora al nuevo entrenador che para seguir formando parte de la primera plantilla

El Valencia recibió un castigo quizás excesivo ante la Real Sociedad, que venció en el tiempo de prolongación merced a un golazo de Barrenetxea (2-3) para dejar al conjunto che en zona de descenso durante el largo parón liguero que ya está en marcha. Al menos, supondrá un paréntesis que permitirá a Javier Aguirre realizar una mini-pretemporada para tratar de revertir la situación, estando previsto que el mexicano aterrice este próximo jueves para convertirse en el nuevo entrenador del equipo valencianista.

El 'Vasco' heredará un equipo mejorado por Óscar Sánchez, que logró la primera victoria del curso ante el Alavés, tras la destitución de Carlos Corberán, y pudo obtener algún premio en su segundo y último encuentro en el banquillo como técnico interino, antes de regresar al filial. Pero lo que sí ha dejado en 'herencia' a su relevo es un nuevo 'fichaje' para el primer equipo: Aaron Mayol.

Un solo año en Paterna tras su llegada del Levante

El joven mediocentro de solo 18 años, aún en edad juvenil, ya había sido convocado la pasada campaña por Corberán, que lo utilizó en verano pero como lateral diestro. Pero su irrupción en el primer equipo ha venido de la mano de un entrenador que lo conoce muy bien y que también lo promocionó del Juvenil A al Valencia Mestalla el curso pasado, cuando le tocó suplir a Miguel Ángel Angulo y subir también un escalón.

El futbolista de origen guineano, aunque nacido en la capital del Turia, llegó al club de Mestalla el pasado verano procedente de la cantera del Levante. Y tras una sola temporada, ya ha alcanzando la elite. En Mendizorroza se estrenó como titular y mostró personalidad para coger la manija del juego, exhibiendo poderío físico y calidad técnica a partes iguales. Y en su debut en casa, volvió a jugar 90 minutos y coronó además su actuación con su primer gol con un potente derechazo a la escuadra.

Confía en el resurgir del Valencia y promete "seguir trabajando"

“El equipo lo ha merecido bastante. Hemos peleado hasta el último minuto. Creo que en muchos tramos del partido hemos sido superiores y lo hemos demostrado. Al final, el fútbol se decanta por detalles y se nos ha ido el partido por pequeños detalles que vamos a seguir puliendo para sacar esto adelante. El camino es este. La cara que ha visto hoy Mestalla del equipo creo que le ha gustado bastante. Si seguimos por este camino, esto se saca seguro. Es lo que pedía Mestalla, nosotros se lo hemos dado y nos lo han reconocido. Esto es lo que quieren los valencianistas y nosotros se lo vamos a dar hasta el punto de sacar los máximos puntos posibles y buscar objetivos hacia arriba”, aseguró tras el encuentro el centrocampista en los medios oficiales del club.

El ex granota habla ya como un miembro más de la primera plantilla, aunque ahora la decisión está en manos de Javier Aguirre, que deberá aclarar el presente de Aaron Mayol: consolidarse con los 'mayores' o seguir fogueándose más abajo. "Al final yo vengo de abajo y tengo que seguir trabajando, si el entrenador cuenta conmigo... yo voy a seguir trabajando. Estoy viviendo un sueño. El sueño de todo el que trabaja aquí es llegar a este momento. Yo lo he conseguido y a partir de ahora solo toca seguir sumando, seguir trabajando y mirar hacia adelante”, insistió.

El sabor agridulce de un gol con dedicatoria especial

En el plano personal, además, el mediocentro, que la pasada campaña jugó 8 partidos en Segunda RFEF con el filial, admitió que su primer gol con el Valencia fue "muy especial". "Es una pena que no haya servido para sumar los tres puntos, pero voy a seguir aportando lo que sea para el equipo, para el nuevo entrenador. Siempre que se me necesite, voy a estar disponible”, añadió, desvelando también que el tanto llevaba una dedicatoria especial: "Se lo he dedicado a diferentes personas. No estaba yo muy convencido de que fuera a meter, pero las cosas llegan en el momento en el que menos te lo esperas. Me he acordado de ellos”.