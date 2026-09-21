David Ferrer y los descartes dolorosos por Carlos Alcaraz: "Es un bendito problema"

El equipo español eliminó con solvencia a Chile, a la que derrotó a domicilio por 0-4, y se metió en la final a 8 de la Copa Davis que se jugará entre el 24 y el 29 noviembre. El murciano, si está bien físicamente, estará lo que le llevará al capitán a hacer algún descarte doloroso

El equipo español de Copa Davis, sin tener a Carlos Alcaraz en sus filas, demostró su calidad y gran nivel nivel de tenis al ganar la eliminatoria a Chile por un claro 0-4. Liderado por Rafa Jódar y Dani Mérida, las dos grandes irrupciones españolas en esta temporada, España se va a presentar a las finales a 8 que se disputan en Bolonia el próximo mes de noviembre como una de las grandes favoritas para ganar la famosa 'Ensaladera'. A David Ferrer no le van a faltar opciones lo que le va a obligar a realizar algún que otro descarte en esa futura convocatoria.

David Ferrer cuenta con Carlos Alcaraz, pero todos no caben en la lista para la final a 8 de la Copa Davis

David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, habló justo después de la clasificación para la final a 8 de Bolonia. El valenciano se mostró muy contento con el rendimiento de sus jugadores y, sobre todo, de los jóvenes.

"El balance es sobresaliente. Jugadores jóvenes como Rafa Jódar, Dani Mérida y Martín Landaluce asumieron su rol con una madurez impresionante para su edad. A su vez, Jaume Munar y Pedro Martínez aportaron veteranía y solidez en el dobles con un nivel de concentración impecable. Esto sirve de aprendizaje y proyección para ganar la Copa Davis en el futuro. Siento orgullo por lo que han conseguido", argumentó.

Preguntado por la ausencia de Carlos Alcaraz y su disponibilidad de cara a la final a 8 que se jugará en el mes de noviembre, David Ferrer dijo que eso no le preocupa. "Cuantos más jugadores de nivel tenga para elegir, mejor. Es un bendito problema. Es una decisión estrictamente deportiva y no personal; encararé la próxima lista sin complicaciones cuando corresponda".

Sin embargo, David Ferrer aseguró antes de que comenzara la eliminatoria frente a Chile que cuenta con Carlos Alcaraz de cara a la final a 8 de la Copa Davis. "Carlos Alcaraz va en buena progresión, hizo un gran US Open y ojalá tengamos la oportunidad de pasar a las finales porque ahí seguro que estará con nosotros".

La presencia de Carlos Alcaraz obliga a hacer descartes

Si Carlos Alcaraz está disponible para la final a 8 de la Copa Davis será convocado por David Ferrer. Sobre todo de cara a los partidos individuales.

En esta eliminatoria han estado defendiendo a España Rafa Jódar, Dani Mérida y Martín Landaluce en los partidos individuales. Si el murciano está para jugar la Copa Davis, David Ferrer tendrá que dejar a uno de estos tres fuera. El que cuenta con las opciones de salir es Martín Landaluce que esta temporada no está mostrando ni la consistencia ni el nivel de juego de sus otros dos compañeros.

No se queda ahí las dudas de David Ferrer, ya que en el dobles también puede haber cambios si cuenta con Marcel Granollers. Jaume Munar o Pedro Martínez podrían dejar su sitio al catalán, que no ha estado contra Chile, en la final 8 de Bolonia.