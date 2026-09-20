Deportivo - Betis: horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El conjunto de Manuel Pellegrini visita este domingo Riazor en plena euforia, con cuatro victorias consecutivas y 15 puntos de 18 posibles, ante un Deportivo que busca reaccionar tras caer frente al Sevilla y que tratará de frenar la espectacular racha verdiblanca

Duelo de equipos enrachados en Riazor. El Betis, que lleva 15 de 18 puntos posibles en liga, tiene ante sí la oportunidad de lograr el mejor inicio liguero de su historia, mientras que el Deportivo de A Coruña, golpeado el pasado miércoles por el Sevilla en Riazor, donde encajó la primera derrota del curso, quiere recuperarse para certificar su buen inicio de curso antes del parón.

Con el largo parón de selecciones a la vuelta de la esquina, Antonio Hidalgo podría forzar la continuidad de Lorenzo Amatucci, único futbolista de campo del equipo gallego que suma todos los minutos de Liga, pese a que terminó muy cansado el último encuentro.

El Betis sabe que no será sencillo ante un rival que, como ha advertido Pellegrini, "juega bien al fútbol", es "más creativo que destructivo" y tiene enrachado a Aubameyang, si bien el ánimo está muy reforzado en el equipo del chileno tras cuatro victorias seguidas, justo después de la debacle el 29 de agosto en el campo del Levante (5-2). A partir de ahí, el conjunto heliopolitano ganó 1-0 al Real Madrid, 2-3 al Lille en el debut esta temporada en la Liga de Campeones, 1-2 en Villarreal hace dos jornadas y 1-0 al Getafe el pasado jueves en La Cartuja. Además, los verdiblancos cuentan con toda la plantilla disponible, salvo los lesionados Diego Llorente y Aitor Ruibal.

RC Deportivo No Iniciado - Betis

El encuentro estará dirigido por el colegiado Soto Grado, cuyas estadísticas no son buenas para los béticos. Con el árbitro riojano, el Betis solo ha ganado tres veces de las 16 ocasiones que les ha dirigido, siendo el resto siete empates y seis derrotas. Sin embargo, el Dépor no ha perdido con Soto Grado arbitrando, con una victoria y cuatro empates con el colegiado de Candeleda.

Deportivo-Betis: ¿A qué hora arranca el partido?

Este encuentro se disputará durante el tercer día de la jornada 7, la cual arrancó este viernes con la victoria del Elche ante el Espanyol (1-3). La pelota echará a rodar en el estadio de Riazor a las 18:30 horas.

Deportivo-Betis: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido entre gallegos y andaluces se podrá ver en DAZN, exactamente en el canal DAZN LaLiga 2, que como bien saben está disponible en Movistar, en el dia 58, y en Orange, en el dial 114. Además, también estará disponible en LaLiga TV Bar.

Deportivo-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de seguir el partido por Televisión, ESTADIO Deportivo ofrece la opción de no perderse nada de este interesante duelo gracias a su pormenorizado minuto a minuto a través de www.estadiodeportivo.com La cobertura de ED proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas, la posterior rueda de prensa de los entrenadores y las puntuaciones de los futbolistas verdiblancos.