Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo el derbi que enfrenta al Atlético de Madrid y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports, en el estadio Riyadh Air Metropolitano

Muy buenas. Bienvenidos al duelo que enfrentará al Atlético de Madrid y al Real Madrid en la séptima jornada de LALIGA EA SPORTS. El derbi madrileño dará comienzo a las 16:15 en el Riyadh Air Metropolitano y aquí te vamos a contar toda la previa y lo que pase en el choque

Las dinámicas de ambos clubes son muy buenas. El Atlético llega después de endosar dos goleadas a la Real Sociedad y a Osasuna y el Real Madrid se recuperó de la derrota ante el Real Betis con tres victorias consecutivas ante Inter, Rayo Vallecano y Elche

El árbitro del partido será Miguel Ángel Ortiz Arias, que se estrena en un derbi madrileño. El colegiado pertenece al Comité de Madrid y seguirá la nueva línea instaurada por LALIGA de arbitrar duelos entre equipos de su mismo colegio arbitral

El Atlético llega con las bajas de Sorloth y Pablo Barrios mientras que en el Real Madrid serán Rodrygo, Mendy y Eder Militao los que no estarán disponible para Mourinho

Los precedentes en el Metropolitano dan una ventaja clara al Atlético, que lleva cinco duelos sin conocer la derrota. El Real Madrid, por su parte, se ha llevado los dos últimos duelos, uno en la Supercopa en Arabia y el otro en el Bernabéu en el partido más reciente.

Onces esperados en ambos equipos. El Atlético mantiene la línea de 5 atrás con la inclusión del Cuti Romero y Mourinho apuesta por su once de gala para hacer frente a ese muro colchonero

Julián Álvarez, que hoy será suplente, firmó este golazo en el último derbi en el Metropolitano. Hacerlo hoy sería una buena forma de recuperar el cariño de la afición colchonera

Ahora es Güler el que le ha dejado un recado a Baena que también se salda con falta

Responde el Atlético con una buena jugada en la que Kang In encontró a Jonathan David en el segundo palo, pero este no pudo conectar un remate certero

Atlético de Madrid y Real Madrid se verán las caras en esta séptima jornada de LALIGA EA SPORTS. El partido tendrá lugar a las 16:15 de este domingo 20 de septiembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano. El conjunto colchonero llega con 13 puntos en su casillero tras dos victorias contundentes (0-3 a la Real y 4-0 a Osasuna) que han hecho olvidar las derrotas ante el Athletic y el Liverpool. Si consigue la victoria, adelantaría a un Real Madrid que se encuentra segundo clasificado con 15 puntos. Sólo la derrota ante el Betis ha impedido el pleno de los blancos en LALIGA.

Precedentes en el Metropolitano: dominio del Atleti

El Real Madrid lleva desde 2022 sin saborear una victoria en el estadio de su gran rival en la ciudad de Madrid. En ese partido, Rodrygo y Valverde pusieron los dos goles para dar la victoria y Mario Hermoso sólo pudo maquillar el resultado. Desde entonces, cuatro victorias del Atlético de Madrid y un empate, aunque es verdad que una de esas victorias tuvo un sabor amargo ya que se trataba de una eliminatoria de Champions en la que acabó pasando el Real Madrid en los penaltis. El último partido disputado entre ambos en campo colchonero se saldó con un 5-2 que fue una de las dos derrotas de Xabi Alonso en LALIGA la pasada temporada, cortando una racha de 18 puntos de 18 posibles con la que empezó el conjunto blanco.

Pablo Barrios destaca entre las bajas del partido

Ambos equipos llegan al derbi con algunas bajas. La mayoría de ellas se han perdido todo lo que va de temporada, con la excepción del centrocampista Pablo Barrios. En el Real Madrid, Rodrygo sigue con su recuperación de su lesión de rodilla, Ferland Mendy con sus problemas de cadera y Eder Militao con sus problemas musculares. Ninguno ha podido disputar ni un minuto aún en esta temporada.

En el caso del Atlético, Sorloth sigue en su proceso de recuperación desde el inicio de la temporada y Barrios, que ya se ha perdido los dos últimos, también se quedará fuera por lesión. El centrocampista empezó siendo muy importante para su equipo pero ha vuelto a caer en su gran lastre de los últimos años: las lesiones musculares.

Un árbitro inédito en el derbi y para el Real Madrid

El partido será arbitrado por Miguel Ángel Ortiz Arias, del colegio madrileño. Su condición de pertenecer al Comité de Madrid hace que prácticamente no haya pitado en ninguna ocasión a ninguno de los dos equipos. LALIGA ya instauró la temporada pasada la novedad de poder arbitrar partidos de tu mismo colegio siempre que los dos rivales pertenezcan al mismo. Pasó con Munuera Montero en El Gran Derbi entre Sevilla y Betis, entre otros. Al Real Madrid no le pitado nunca y al Atlético lo hizo la pasada temporada en un duelo ante el Getafe con victoria rojiblanca por 1-0. Por tanto, ninguno de los dos podrá argumentar nada en contra del colegiado antes de comenzar el duelo.