Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports
Sigue en directo el derbi que enfrenta al Atlético de Madrid y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports, en el estadio Riyadh Air Metropolitano
At. Madrid
R. Madrid
Minuto a minutoActualizar narración
Otro lío tras una nueva falta a Güler. Esta vez, Ortiz Arias se acercó a Mourinho para pedirle que ponga orden en su banquillo
Responde el Atlético con una buena jugada en la que Kang In encontró a Jonathan David en el segundo palo, pero este no pudo conectar un remate certero
Primera llegada en jugada del Real Madrid al área del Atleti.
Vinicius metió el balón en el área, pero ni Mbappé ni Bellingham pudieron finalizar la jugada
La temperatura está alta, pero el fútbol por ahora es prácticamente inexistente en este inicio del derbi
Ahora es Güler el que le ha dejado un recado a Baena que también se salda con falta
Dura falta de Baena sobre Arda Güler y se calienta el partido. Miguel Ángel Ortiz Arias amonesta a Simeone e intentar dar tranquilidad al derbi
Poco control del balón en los dos equipos en estos primeros minutos del choque
Jonathan David da el primer aviso con un tiro que se marchó desviado, aunque la jugada quedó anulada finalmente
¡Arranca el derbi madrileño en el Metropolitano!
Saltan al campo los jugadores y canta la afición del Atlético a pleno pulmón para darle un ambiente maravilloso al derbi
Cinco minutos para el comienzo del choque. Recordamos los onces del partido
El Real Madrid también calienta ya sobre el césped del Metropolitano
Los dos delanteros llegan enchufados al partido. Jonathan David ha participado en tres goles en sus dos últimas apariciones y Mbappé lleva 8 goles en 7 partidos en la temporada.
Salta el Atleti a calentar al césped del Metropolitano
Julián Álvarez, que hoy será suplente, firmó este golazo en el último derbi en el Metropolitano. Hacerlo hoy sería una buena forma de recuperar el cariño de la afición colchonera
El Atlético también está ya en su casa para disputar el derbi madrileño
El Real Madrid ya está en el Metropolitano para comenzar a preparar el derbi en el césped
Onces esperados en ambos equipos. El Atlético mantiene la línea de 5 atrás con la inclusión del Cuti Romero y Mourinho apuesta por su once de gala para hacer frente a ese muro colchonero
¡Y también tenemos once del Atleti!
Simeone sale al derbi con: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Johnny Cardoso, Baena; Giuliano, Kang In y Jonathan David
¡Ya tenemos once inicial del Real Madrid!
Mourinho sale al derbi con: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr; y Mbappé
Todo listo en el vestuario colchonero para comenzar a preparar el derbi
Si el Atlético consigue llevarse la victoria se marchará al parón por encima del Real Madrid y Pubill dejó claro en la previa la importancia
Los precedentes en el Metropolitano dan una ventaja clara al Atlético, que lleva cinco duelos sin conocer la derrota. El Real Madrid, por su parte, se ha llevado los dos últimos duelos, uno en la Supercopa en Arabia y el otro en el Bernabéu en el partido más reciente.
El Atlético llega con las bajas de Sorloth y Pablo Barrios mientras que en el Real Madrid serán Rodrygo, Mendy y Eder Militao los que no estarán disponible para Mourinho
El árbitro del partido será Miguel Ángel Ortiz Arias, que se estrena en un derbi madrileño. El colegiado pertenece al Comité de Madrid y seguirá la nueva línea instaurada por LALIGA de arbitrar duelos entre equipos de su mismo colegio arbitral
Las dinámicas de ambos clubes son muy buenas. El Atlético llega después de endosar dos goleadas a la Real Sociedad y a Osasuna y el Real Madrid se recuperó de la derrota ante el Real Betis con tres victorias consecutivas ante Inter, Rayo Vallecano y Elche
Muy buenas. Bienvenidos al duelo que enfrentará al Atlético de Madrid y al Real Madrid en la séptima jornada de LALIGA EA SPORTS. El derbi madrileño dará comienzo a las 16:15 en el Riyadh Air Metropolitano y aquí te vamos a contar toda la previa y lo que pase en el choque
Atlético de Madrid y Real Madrid se verán las caras en esta séptima jornada de LALIGA EA SPORTS. El partido tendrá lugar a las 16:15 de este domingo 20 de septiembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano. El conjunto colchonero llega con 13 puntos en su casillero tras dos victorias contundentes (0-3 a la Real y 4-0 a Osasuna) que han hecho olvidar las derrotas ante el Athletic y el Liverpool. Si consigue la victoria, adelantaría a un Real Madrid que se encuentra segundo clasificado con 15 puntos. Sólo la derrota ante el Betis ha impedido el pleno de los blancos en LALIGA.
Precedentes en el Metropolitano: dominio del Atleti
El Real Madrid lleva desde 2022 sin saborear una victoria en el estadio de su gran rival en la ciudad de Madrid. En ese partido, Rodrygo y Valverde pusieron los dos goles para dar la victoria y Mario Hermoso sólo pudo maquillar el resultado. Desde entonces, cuatro victorias del Atlético de Madrid y un empate, aunque es verdad que una de esas victorias tuvo un sabor amargo ya que se trataba de una eliminatoria de Champions en la que acabó pasando el Real Madrid en los penaltis. El último partido disputado entre ambos en campo colchonero se saldó con un 5-2 que fue una de las dos derrotas de Xabi Alonso en LALIGA la pasada temporada, cortando una racha de 18 puntos de 18 posibles con la que empezó el conjunto blanco.
Pablo Barrios destaca entre las bajas del partido
Ambos equipos llegan al derbi con algunas bajas. La mayoría de ellas se han perdido todo lo que va de temporada, con la excepción del centrocampista Pablo Barrios. En el Real Madrid, Rodrygo sigue con su recuperación de su lesión de rodilla, Ferland Mendy con sus problemas de cadera y Eder Militao con sus problemas musculares. Ninguno ha podido disputar ni un minuto aún en esta temporada.
En el caso del Atlético, Sorloth sigue en su proceso de recuperación desde el inicio de la temporada y Barrios, que ya se ha perdido los dos últimos, también se quedará fuera por lesión. El centrocampista empezó siendo muy importante para su equipo pero ha vuelto a caer en su gran lastre de los últimos años: las lesiones musculares.
Un árbitro inédito en el derbi y para el Real Madrid
El partido será arbitrado por Miguel Ángel Ortiz Arias, del colegio madrileño. Su condición de pertenecer al Comité de Madrid hace que prácticamente no haya pitado en ninguna ocasión a ninguno de los dos equipos. LALIGA ya instauró la temporada pasada la novedad de poder arbitrar partidos de tu mismo colegio siempre que los dos rivales pertenezcan al mismo. Pasó con Munuera Montero en El Gran Derbi entre Sevilla y Betis, entre otros. Al Real Madrid no le pitado nunca y al Atlético lo hizo la pasada temporada en un duelo ante el Getafe con victoria rojiblanca por 1-0. Por tanto, ninguno de los dos podrá argumentar nada en contra del colegiado antes de comenzar el duelo.