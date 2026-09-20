Pubill no se esconde antes del derbi: "Ganarles este domingo sería dar un golpe en la mesa"

Marc Pubill afronta su primer derbi madrileño como protagonista. En una entrevista concedida a AS, el central del Atlético analiza su evolución, la confianza de Simeone y el reto de medirse al Real Madrid, dejando claro que ni Mbappé, ni Vinicius ni Bellingham intimidan

A pocas horas de medirse al Real Madrid, el defensa rojiblanco no rebaja la ambición. Ni los nombres de Mbappé, Vinicius o Bellingham le intimidan. Pubill reconoce la dificultad del encuentro, pero tiene claro que el Atlético también tiene argumentos para plantarle cara al conjunto blanco. "Son grandes jugadores y un gran equipo, pero nosotros también lo somos. Así que a luchar en el campo y a ganarles", asegura el futbolista cuando se le pregunta por las estrellas del Real Madrid. Una respuesta que resume el mensaje con el que el Atlético encara un partido que puede suponer algo más que tres puntos.

De lateral a central: la apuesta de Simeone

La transformación de Pubill ha sido una de las historias particulares de su llegada al Atlético. El futbolista aterrizó en Madrid como lateral, pero Simeone encontró en él condiciones para situarlo en el centro de la defensa. El propio jugador reconoce que no le sorprendió demasiado el cambio. "Siempre me había visto un poco jugando en las dos posiciones, sabía que podía rendir en ambas", explica.

En ese proceso, el Cholo ha tenido un papel determinante. Pubill coloca al técnico argentino junto a Alessio como los dos entrenadores más importantes de su carrera. "Simeone es un entrenador muy exigente, intenta sacar el máximo de todos. Y siempre lo consigue", señala. La confianza del técnico ha coincidido con una progresión meteórica. Hace un año apenas había comenzado su aventura rojiblanca y ahora afronta un derbi con el cartel de campeón del mundo.

Un Atlético que quiere dar un golpe en la mesa

El conjunto rojiblanco llega al derbi con la intención de demostrar que puede competir de tú a tú con los grandes. Pubill no duda al definir lo que supondría derrotar al Madrid. "Ganarles este domingo sería dar un golpe en la mesa. Vamos a luchar por ello", afirma.

El defensa considera que el Atlético todavía necesita tiempo para que todas las piezas nuevas terminen de encajar, pero confía plenamente en el techo del equipo. "Han llegado nuevos, tenemos que conocernos mejor. A la que nos adaptemos unos con otros vamos a volar y a competir, seguro", sostiene. Y aunque el derbi tenga un componente especial, Pubill intenta mantener la perspectiva: "Es un partido especial, pero como lo es cada partido. Son tres puntos más".

La Champions, la gran obsesión rojiblanca

La eliminación en semifinales de la Champions de la pasada temporada todavía escuece dentro del vestuario. El Atlético estuvo cerca de alcanzar la final después de superar al Barcelona, pero terminó quedándose a las puertas. "Competimos muy bien en semifinales. Estuvimos a nada, nos faltó un pelín, detalles que marcan las diferencias. Por eso quizá duele un poco más", recuerda Pubill.

Ahora el objetivo vuelve a estar encima de la mesa. "Siempre peleamos por llevarnos la Champions, lo vamos a intentar esta temporada", afirma. Además, la final se disputará esta temporada en el Metropolitano, un aliciente añadido para el conjunto rojiblanco. Pubill no lo interpreta como una carga, sino como un estímulo: "La presión la tenemos porque queremos ganarla, pero eso nos motiva más".

Julián, el Cuti y un vestuario con nuevos referentes

Pubill también habló de algunos de los nombres propios del vestuario. Sobre Julián Alvarez, cuya continuidad durante el verano estuvo rodeada de incertidumbre, el central fue contundente: "Es un jugador espectacular, buenísimo, lo tenemos aquí por suerte. Vamos a disfrutarlo todos". Y reconoce que contar con un futbolista de su nivel puede marcar diferencias también en noches como la del derbi: "No nos iría mal, la verdad", bromeó sobre la posibilidad de recuperar su mejor versión goleadora.

Otro de los nuevos compañeros que ha llamado su atención es Cristian ‘Cuti’ Romero. Pubill no escatima elogios hacia el argentino: "Un central top. Se veía en los entrenamientos que es especial". Su intención es clara: aprender de él, como ya hizo anteriormente con José María Giménez y Robin Le Normand.

Un padre para mantener los pies en el suelo

Detrás de la rápida ascensión de Pubill hay también una figura familiar que el futbolista considera fundamental. Su padre, también deportista, ha sido su principal apoyo para mantener la perspectiva en los momentos de mayor éxito. "Cuando todo el mundo te dice que está todo súper bien, que eres muy guapo y todo súper bonito, es él quien te dice esto no está bien, para tener los pies en el suelo y ser humilde", explica. Incluso ahora, convertido en campeón del mundo y asentado en un grande como el Atlético, sigue recibiendo esas correcciones. "Me dice ‘vaya caño te han tirado’ o ‘te has despistado en esa jugada’", cuenta entre risas. El verano ha dejado una de las experiencias más importantes de su todavía corta carrera: levantar un Mundial con España. Pubill recuerda aquel momento como algo difícil de comparar. "Todo el Mundial fue muy bonito y más culminarlo ganando", afirma.

Ahora quiere trasladar esa sensación al Atlético. La Champions aparece como el gran sueño y, con la final en el Metropolitano, el escenario no puede ser más especial.

Pubill incluso se atreve a mirar más allá del derbi y lanzar un mensaje a la afición rojiblanca. Cuando le preguntan si los citaría en Neptuno al final de temporada, su respuesta deja pocas dudas: "Me encantaría... Y sí, cito a la afición en Neptuno esta temporada".