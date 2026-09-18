El aviso del Cuti Romero al Real Madrid: "En dos o tres minutos te cambian el partido"

El ‘Cuti’ Romero afronta con máxima ilusión su primer derbi madrileño como jugador del Atlético de Madrid. El central argentino sabe que el Real Madrid pondrá a prueba la solidez rojiblanca y advierte del peligro de su delantera: "No les puedes dejar un metro"

El Atlético de Madrid vive este domingo 20 de septiembre uno de los partidos más esperados del inicio de temporada. El conjunto rojiblanco recibe al Real Madrid en el Metropolitano en un derbi que llega con máxima exigencia y que supondrá, además, el estreno de varios fichajes colchoneros ante el eterno rival. Entre ellos estará Cristian ‘Cuti’ Romero. El defensa argentino ha ido ganando protagonismo en las últimas jornadas y llega al derbi dispuesto a asumir una de las grandes responsabilidades del equipo de Diego Pablo Simeone: frenar a una delantera blanca que obliga a mantener la concentración durante los 90 minutos.

El propio Romero reconoce la importancia que tiene el encuentro para el Atlético y para su afición. "Sé que, para la gente, obviamente, para todo el club, es el partido más importante de la temporada", explicó el internacional argentino en declaraciones a ESPN Argentina. El central asegura encontrarse preparado para afrontar su primer derbi madrileño como futbolista rojiblanco. "Estamos bien, personalmente estoy bien, con muchas ganas de este partido", señaló.

Romero pone el foco en el ataque del Real Madrid

El principal reto para el Atlético estará en contener el potencial ofensivo del conjunto dirigido por José Mourinho. Romero sabe perfectamente que cualquier desconexión puede terminar siendo decisiva ante jugadores de semejante nivel. "Va a ser un partido muy duro por la calidad de los jugadores que tenemos enfrente", reconoció el argentino, que puso nombres propios a esa amenaza: "Tienen a Vinicius, Mbappé, a Bellingham… que son los atacantes más importantes, grandes jugadores. Tienen un gran uno contra uno".

El Atlético viene trabajando para mantener su portería a cero y el argentino sabe que repetir esa solidez ante el Real Madrid será una tarea especialmente complicada. La clave, según su explicación, pasa por no conceder ni un instante. "No es suerte, tienes que estar atento el partido completo, no les puedes dejar un metro porque son jugadores que, por momentos parecen que no están, y en dos o tres minutos te pueden cambiar el partido", apuntó.

El recuerdo de Mbappé en la final del Mundial

Romero recurrió precisamente a Kylian Mbappé para explicar el peligro que supone enfrentarse a un futbolista capaz de aparecer cuando menos se espera.

El argentino recordó la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia como ejemplo de lo que puede suceder cuando se pierde la concentración: "Como pasó en la final de la Copa del Mundo de 2022, con Mbappé, donde les habíamos dominado 80 minutos y te aparecen en los últimos diez y te hace dos goles de la nada para cambiar el partido".

El mensaje del central es claro: el Atlético tendrá que sostener su plan durante todo el encuentro y no permitir que el Real Madrid encuentre espacios. Además, Romero confía en que jugar en el Metropolitano pueda convertirse en un factor diferencial para los rojiblancos. "Jugar en casa tiene que ser un plus, para llevarse los tres puntos", afirmó.