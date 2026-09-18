Zidane revoluciona a Francia y 'amenaza' con Karim Benzema

El nuevo seleccionador francés deja fuera a Tchouaméni, recupera a Camavinga, ratifica como capitán a Mbappé y sentencia sobre Benzema o Kanté

Zinedine Zidane se ha estrenado como seleccionador de forma contundente. Ha realizado cambios en este nuevo ciclo, una pequeña revolución respecto al equipo que acabó cuarto en el pasado Mundial, ha dejado fuera a Tchouaméni, ha recuperado a Camavinga, ha nombrado capitán a Mbappé... y se ha revuelto cuando le han preguntado si pensaba llamar a Karim Benzema.

No suele ser muy polémico el ex del Real Madrid, pero agitar el avispero sí que esta vez lo ha hecho muy bien. Zizou se ha llevado a esta primera convocatoria con Francia a cinco debutantes: el centrocampista Lucas da Cunha (Como), el delantero Estéban Lepaul (Rennes), el meta Guillaume Restes (Toulouse) y los defensas Jérémy Jacquet (Liverpool) y Andy Diouf (Inter de Milán).

El nuevo seleccionador galo, que también se ha llevado a los 'españoles' Konaté y Koundé, tuvo que dar varias explicaciones. Entre ellas, por qué había dejado fuera a Aurélien Tchouaméni, fijo en los últimos años para Deschamps. En este sentido, Zidane dejó claro que contaba con él, pero que prefería que estuviera al 100% en el Real Madrid antes de llamarlo. "Ha jugado una sola vez como titular y pienso que, para su recuperación, es mejor que se quede en Madrid", afirma en referencia a los problemas que ha tenido el centrocampista francés en este arranque de temporada.

Zidane también tuvo que dar explicaciones sobre Kylian Mbappé, al que confirmó como capitán de Les Bleus. No quiso entrar en algunas que tenían connotación política, como cuando le preguntaron por todo lo sucedido con la polémica de la camiseta de Ceuta, pero sí que contestó a una, en español, en la que señalaban al delantero del Real Madrid por su poca implicación ofensiva.

Confía en el papel defensivo de Mbappé

En este sentido, el extécnico blanco dejaba claro que no estaba de acuerdo. "Es un falso debate. Cuando no tengamos la posesión, tendremos que esforzarnos y Kylian lo hará como todos los demás", sentenció antes de señalar que ve a Mbappé para jugar "en las tres posiciones" de ataque y que ya verá cuál es el mejor lugar para él. "Voy a gestionar (a Mbappé) como a los otros jugadores", señaló.

Donde sí fue muy claro es cuando se le preguntó si, ahora que no estaba Deschamps, Benzema podría regresar a la selección. Ante esto, Zidane fue claro: "¿Por qué no voy a poder convocar a Benzema?". Luego, una vez reconocido que no descarta a nadie, sí aclaró que en principio no piensa en él, como tampoco lo hace en Kanté.

“Le conozco bien de la etapa en Madrid y me encanta hablar de él porque es admirable. Aunque estamos buscando perfiles más jóvenes, al igual que con Kanté, vuelvo a decir lo mismo. Pretendemos rejuvenecer la plantilla. Eso no resta su trayectoria con la selección francesa ni a nivel de clubes”, afirma el seleccionador francés.

La lista de seleccionados por Zidane

La Francia de Zidane debuta ante Turquía el 25 de septiembre y se medirá también a Bélgica en dos ocasiones (28 de septiembre fuera y 5 de octubre en casa), además de recibir a Italia el 2 de octubre. Estos son los jugadores con los que contará para estos cuatro partidos:

Porteros: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse) y Robin Risser (Lens).

Defensas: Jules Koundé (Barcelona), Andy Diouf (Inter Milán), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Adrien Truffert (Bournemouth), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Dayot Upamecano (Bayern Múnich) y Maxence Lacroix (Chelsea).

Centrocampistas: Manu Koné (Roma), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG) y Rayan Cherki (Manchester City).

Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Michael Olise (Bayern Múnich), Bradley Barcola (Liverpool) y Estéban Lepaul (Rennes).