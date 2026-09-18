Jurgen Klopp, seleccionador alemán, arremete contra la extrema derecha (AfD): “No quiero dejar el orgullo nacional en manos de las personas equivocadas”

“Quiero que podamos ondear la bandera sin que nadie piense que hay algo mal en ti”, señaló Klopp y apeló al "patriotismo positivo" tras dar una sorprendente lista de... 44 jugadores

Jurgen Klopp ha entrado con mucha fuerza como seleccionador de Alemania. Nadie podrá decir que el ex del Borussia Dortmund o del Liverpool no ha sabido acaparar todos los focos. Primero lo ha hecho con una convocatoria que ha sorprendido a todos y, segundo, con su vestimenta y sus declaraciones, que han tocado el tema político en Alemania y han dado que hablar.

En su primera comparecencia para dar a conocer el equipo que se lleva a la Nations League, Klopp aparecía con una gorra con los colores de la bandera alemana y el lema 'Uno de 83 millones', y reivindicaba su "patriotismo positivo", haciendo referencia velada al triunfo electoral que logró el partido antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD), que hace dos semanas consiguió el 44% de los votos en el estado de Sajonia-Anhalt.

Si ya con su presencia trataba de dejar clara su postura, el nuevo seleccionador alemán no fue nada diplomático y tampoco se contuvo con sus declaraciones. “Quiero que podamos ondear la bandera sin que nadie piense que hay algo mal en ti”, advierte sobre el motivo de su indumentaria y su postura.

Sin decirlo, señala al partido antiinmigración AfD

"He tenido este pensamiento en la cabeza de que no quiero dejar el orgullo nacional en manos de la gente equivocada", indicó. Y por si a alguien no le había quedado claro sobre a quien se refería, fue más explícito. "Han pasado muchísimas cosas no hace tanto tiempo. Hubo una votación que a algunas personas probablemente les pareció bien, pero otras pensarían: 'Dios mío, ¿qué está pasando aquí?'", añadía Klopp.

"Me gustaría recuperar la bandera para mí o para nosotros, para ser totalmente honesto. Me gustaría que, cuando la agites, nadie piense que hay algo malo en ti, sino que simplemente sientan que estás feliz y que entiendes que tienes suerte de haber nacido en este país maravilloso, de haber crecido aquí o de haberte mudado aquí, de que vives aquí. Eso me gustaría mucho", afirma.

El ex del Liverpool dejó también claro su concepto del orgullo nacional al señalar que no está "ni siquiera seguro de si se puede, o si está permitido, usar ese término -orgullo nacional- sin que se malinterprete". Por ello, dejó claro lo que para él significa: "Puedo estar orgulloso de ser alemán y seguir siendo abierto, diverso, amable y cercano".

Klopp da una lista de 44 jugadores para la Nations League

Si sus palabras y su vestimenta acapararon la atención, antes lo había hecho su lista de convocados. Jurgen Klopp estrenaba su etapa al frente de la selección alemana con una inédita convocatoria de 44 futbolistas para la Liga de Naciones.

Esta lista masiva se divide en dos grupos distintos para afrontar los cuatro compromisos programados, una decisión que el técnico justificó en su deseo de evaluar en persona al mayor número de jugadores tras haber pasado once años fuera de la Bundesliga.

La primera citación consta de 24 efectivos para medirse a Países Bajos y Grecia. De cara a los duelos posteriores frente a Serbia y el choque de vuelta contra los helenos, 20 futbolistas se sumarán al grupo mientras que la mayoría del primer bloque regresará a sus clubes, con el guardameta Finn Dahmen como único integrante que repite en ambas convocatorias.

El seleccionador aclaró que no existe una jerarquía de equipo A o B entre ambos grupos y que el objetivo principal es ganar todos los encuentros. La citación destaca tanto por la inclusión de nueve futbolistas inéditos con la absoluta como por la ausencia de nombres consolidados como Sané, Goretzka, Baumann o Undav. Sí está el barcelonista Karim Adeyemi.