El difícil futuro de Garnacho, de ser el nuevo Di María a estar "un poco por detrás" para Unai Emery

El extécnico del Sevilla deja claro que, ahora mismo, tiene a varios jugadores por delante y que por eso no ha jugado ni un minuto en el Aston Villa en los últimos partidos

El presente y el futuro de Alejandro Garnacho se complica. El arranque de temporada del argentino, de origen español, en el Aston Villa está lejos de responder a las expectativas generadas durante el mercado estival con el que se suponía que era uno de los fichajes estrella de los Villanos.

El extremo internacional con la Albiceleste, de 22 años, desembarcó este verano en la entidad de los West Midlands cedido por una temporada procedente del Chelsea. Y, desde entonces, ha tenido un inicio frustrante en su andadura por Villa Park. Hasta la fecha, el exjugador del Manchester United ha visto cómo su participación era testimonial en el terreno de juego; sólo ha sumado 31 minutos, repartidos en tres apariciones como suplente.

La 'desaparición' de Garnacho se ha acentuado notablemente en las últimas semanas. Tras participar 4 minutos en la abultada derrota por 4-0 frente al Brighton & Hove Albion, 12 minutos en el tropiezo contra el Arsenal y 15 minutos en el empate a cero ante el Hull City, el atacante suramericano no ha disputado ni un solo minuto en ninguno de los tres últimos compromisos que ha disputado el Villa.

Frente al Brujas -en Champions-, el Nottingham Forest y el Coventry City, el jugador argentino tuvo que conformarse con ver el partido desde el banquillo sin disponer de oportunidades para saltar al césped. Esta falta de rodaje contrasta con la importante opción de compra vinculada a su contrato de cesión, una cláusula basada en el número de partidos jugados que se eleva por encima de los 48 millones de euros.

Emery da un palo a Garnacho

Ante las crecientes dudas, el técnico del Aston Villa, Unai Emery, ha sido cuestionado y el ex del Sevilla no se ha mordido la lengua. De hecho, el de Hondarribia le ha lanzado un reto directo a Garnacho, instándole a mejorar drásticamente su ética de trabajo si desea revertir su situación.

El preparador vasco deja bien claro que la reputación por sí sola no le servirá para ganarse un sitio en el once ni para imponerse en la jerarquía del equipo. "Tiene que seguir trabajando. Trabajar, trabajar, entrenar, trabajar", afirmó Emery al evaluar el momento actual del futbolista.

"Cuando lo haga, tendrá minutos para jugar y para jugar bien. Está progresando, pero ahora mismo tenemos jugadores por delante de él. Garnacho está un poco por detrás, por algunas circunstancias que tuvimos en la pretemporada. Es momento de tener paciencia durante el tiempo que necesite", añadió no obstante, haciendo alusión directa a los problemas físicos y a la lesión que sufrió el jugador durante el periodo estival y que lastraron su preparación inicial.

Varios canteranos del Villa le han adelantado

Sin embargo, lo más preocupante para Alejandro Garnacho es la irrupción de varios futbolistas jóvenes y canteranos de los Villanos, que le han superado en las preferencias del técnico.

Emery destacó públicamente los nombres de jóvenes como George Hemmings e Ibrahim Mbaye, así como el del brasileño de 20 años Alysson, fichado este mismo verano. Una seria advertencia para un jugador del que se esperaba que fuera una pieza clave en el ataque del Aston Villa esta campaña.

El entrenador de Hondarribia se deshizo en elogios hacia estos jóvenes que han sabido dar un paso al frente durante la ausencia del argentino y responder a sus exigencias tácticas. Emery recordó la asistencia de Hemmings en el triunfo de Copa de la Liga frente al Coventry, el gol de Alysson el pasado fin de semana contra el Forest y la solidez mostrada por Mbaye.

"George está jugando fantástico. Alysson también está entendiendo bien las cosas y nos está dando cosas que quiero. Mbaye también lo ha hecho bien. Queremos un equipo competitivo y jugadores que compitan con el estilo que tenemos", concluye Emery, que ha dejado muy claro a Garnacho lo que le exigirá si pretende reconducir su camino en Villa Park.