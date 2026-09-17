Betis - Getafe, en directo el partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue, minuto a minuto, con ESTADIO Deportivo el choque entre verdiblancos y azulones en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, para cerrar esta sesión intersemanal en Primera división

En estas dos horas te contaremos las alineaciones oficiales en cuanto salgan y, después de seguir el encuentro, nos quedaremos para ofrecer un amplio análisis con la crónica, el uno a uno con las notas de los jugadores, la polémica y las declaraciones de los protagonistas

Mi nombre es Aitor Torvisco y te invito a que te quedes por aquí cerquita que vamos a ir repasando lo más destacado de la previa de este encuentro que cierra la jornada 6 de LaLiga EA Sports.

Abrimos el directo en el que te vamos a contar, minuto a minuto, todo lo que ocurra en el encuentro que a partir de las 19:00 horas disputarán el Real Betis y el Getafe CF en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

En la previa también tendrá lugar el acto '100 vidas en verdiblanco' . En el antepalco del Estadio de La Cartuja se homenajeará a los 10 socios que acceden por primera vez en la nómina de los 100 primeros socios

Durante el descanso será la presentación del Real Betis Walking Football , el equipo de fútbol andando formado por personas mayores de 50 años. Además, se hará un homenaje a Pablo Moo , jugador del equipo, recientemente fallecido.

Además, Diego Llorente ha unido una dolencia muscular a las molestias que le ocasiona la máscara protectora que debe llevar por la fractura nasal que sufrió ante el Real Madrid.

El carrilero ha conseguido entrar en la lista, pero a cambio se caen también por lesión el gafado Borja Mayoral y Ramón Terrats , autor del gol ante el Depor.

Además de las ya conocidas lesiones de Uche, Juanmi Jiménez y Kiko Femenía , han estado toda la semana con molestias Andrés García y Abdel Abqar .

Al margen de los futbolistas con problemas físicos, con incierto futuro o con bajos momentos de forma también cabe recordar que LaLiga organiza tres jornadas en sólo siete días y se esperan rotaciones por parte de ambos entrenadores.

Álvaro Valles repite en portería; Ángel Ortiz y Junior Firpo refrescan los laterales con Natan de Souza cambiándose al costado diestro del eje para formar pareja con Valentín Gómez ; Facundo Bernal y Nelson Deossa entran en el doble pivote; Isco Alarcón se mantiene como enganche y Ez Abde sigue sumando minutos en la izquierda, junto a los también retornados Antony dos Santos y Troy Parrott .

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que los aficionados del Real Betis Balompié "notarán mejoría en los accesos y salidas del Estadio de La Cartuja, gracias a dos nuevos viales que entrarán en funcionamiento a partir de este jueves para el partido frente al Getafe, aunque ha indicado que la Gerencia de Urbanismo notificó los viales necesarios a la Junta de Andalucía hace "casi un año".

El Real Betis y el Getafe CF serán los encargados de cerrar en la tarde de este jueves esta extraña jornada 6 en LaLiga EA Sports, que arrancó hace siete días con el adelantado Real Sociedad - RC Celta y tras dejar paso a la jornada 5 se reanudó el pasado martes. Aunque el resto de resultados han alterado un poco la tabla, el equipo verdiblanco ha llegado a esta sesión intersemanal instalado en el podio de la clasificación; mientras que el inicio del cuadro azulón ha sido bastante más irregular, hasta el punto de viajar a Sevilla desde la parte baja de la tabla.

El Betis suma cinco triunfos en seis partidos oficiales y está invicto en La Cartuja

El Betis sólo ha tenido un borrón en su inmaculada caligrafía de estos primeros renglones del curso. Cayó por 5-2 ante el Levante UD, viendo frenada una racha de dos victorias seguidas ante la Real Sociedad (0-1) y el Valencia CF (0-1) que luego ha sabido retomar a lo grande.

En una semana mágica, se impuso a todo un Real Madrid (1-0) en casa y al Villarreal CF (1-2), en La Cerámica. Además, entre estos dos nuevos triunfos ligueros brillante los alternó con un exitoso estreno en la Fase Liga de la UEFA Champions League en el que remontó al LOSC de Lille (2-3) para acompañar este balance de 12 puntos de 15 posibles que le permitió iniciar la jornada 6 en el podio de LaLiga.

El Getafe sólo conoce la derrota como visitante y ha ganado dos partidos de siete

Por su parte, el Getafe de Bordalás siempre es una garantía máxima de competitividad; pero le está costando encontrar vías para rentabilizar esa inmensa capacidad de esfuerzo para sacar mejores resultados. De momento, los madrileños no han debutado en la Fase Liga de la UEFA Conference League -no arranca hasta mediados de octubre-, pero sí disputaron en agosto la última ronda previa: 3-1 al Partizán en el Coliseum y derrota por 2-1 en Belgrado.

Además, en las cinco jornadas de LaLiga sólo han sido capaces se sumar un tercio de los 15 puntos puestos en juego y a domicilio sólo conoce la derrota. El debut fue poco alentador, pues cayó por 3-0 en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés y volvió a perder en la siguiente salida, por 1-0 contra CA Osasuna en El Sadar de Pamplona. Entre medias venció por la mínima al Racing de Santander (1-0) y tuvo que conformarse con empates en los dos encuentros seguidos como local: sendos 1-1 ante el RC Celta de Vigo y el RC Deportivo de La Coruña.