Málaga - Villarreal: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto de Funes recibe al equipo dirigido por Iñigo Pérez en un encuentro al que llegan ambos conjuntos en mitad de una crisis de resultados: sin victorias en LaLiga y en descenso

El Málaga recibe hoy al Villarreal en La Rosaleda. Martiricos vuelve a ser testigo de un partido de los de Funes en LaLiga EA Sports, al que llegan con la necesidad de conseguir los tres puntos tras cinco encuentros en los que no han podido conseguir la victoria. De la misma manera, el conjunto de Iñigo Pérez llega a la Costa del Sol sin conocer el triunfo esta temporada. Además, el submarino amarillo lleva cuatro derrotas consecutivas.

Juanfran Funes sigue pendiente de tener buenas noticias en cuanto a sus jugadores se refiere. Todo parece indicar que Fernando Calero volverá a la convocatoria del Málaga, con el que no ha podido debutar en partido oficial hasta el momento. Sin embargo, seguirán siendo baja Diarra, Lobete, Diego Murillo y Aaron Ochoa. Por parte del Villarreal, Iñigo Pérez contará, a la espera de un cambio de última hora, con la ausencia de Foyth.

La Rosaleda espera una reacción del Málaga

El Málaga llega a la sexta jornada de LaLiga con la obligación, de nuevo, de conseguir los tres puntos si no quiere quedarse en los puestos de descenso. Por el momento, los de Funes han firmado dos derrotas y tres empates en este arranque de competición en Primera División. El equipo malacitano empezó con el tropiezo ante el Atlético de Madrid, al que le siguió el el 1-1 contra el Deportivo de A Coruña en La Rosaleda.

Tras ello, el Málaga volvió a visitar la capital de España para medirse al Real Madrid en el Bernabéu. En este sentido, el conjunto de Funes cayó derrotado por 4-0. Las dos últimas jornadas para el equipo andaluz han resultado en empate, ante el Levante y Celta de Vigo, por lo que La Rosaleda espera una reacción de un club que ha llegado a Primera División por méritos propios, pero necesita adaptarse cuanto antes a la categoría.

Iñigo Pérez se la juega en el Villarreal

Una situación similar vive el Villarreal, que en este arranque de competición tampoco sabe lo que es ganar. El conjunto de Iñigo Pérez empezó LaLiga EA Sports con dos empates, ante el Racing de Santander y Atlético de Madrid. Tras ello, el submarino amarillo ha encadenado cuatro derrotas consecutivas, contra el Alavés, Deportivo de A Coruña, Borussia Dortmund y Real Betis, este último, en La Cerámica el pasado lunes.

Iñigo Pérez ha firmado el peor arranque en la historia del Villarreal en Primera División. Por ello, Iñigo Pérez estará bajo presión en los siguientes encuentros del equipo, empezando por el duelo de hoy jueves ante el Málaga en La Rosaleda. Un tropiezo ante el conjunto de Funes y ante el Levante, el próximo domingo, podría acabar con consecuencias inmediatas en el banquillo del submarino amarillo.

¿A qué hora se juega el partido? Málaga - Villarreal

El horario fijado para el Málaga - Villarreal de la sexta jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 21:30 en horario peninsular y 20:30 en Canarias, de este jueves 17 de septiembre.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Málaga - Villarreal

El encuentro entre el Málaga y el Villarreal se podrá seguir en directo, en televisión, a través de DAZN LaLiga, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Málaga - Villarreal

Además, el Málaga - Villarreal podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en La Rosaleda desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Juanfran Funes e Iñigo Pérez, que viene de perder ante el Real Betis en La Cerámica.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Málaga - Villarreal, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el choque de La Rosaleda. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Juanfran Funes e Iñigo Pérez, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Málaga No Iniciado - Villarreal

Alineaciones probables de Málaga y Villarreal

Málaga: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita, Izan Merino, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Larrubia, Juan Cruz y Chupe.

Villarreal: Gulacsi, Freeman, Costa, Veiga, Sergi Cardona, Pépé, Comesaña, Saliba, Moleiro, Ayoze Pérez y Mikautadze.