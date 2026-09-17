Hansi Flick valora el estado físico de Joan García para visitar al Sevilla y pide más a su Barça: "Siempre se puede mejorar"

El técnico alemán admite que es "bonito" ver jugar a al conjunto azulgrana, que suma ya 28 tantos en las seis primeras jornadas de LaLiga, pero no se conforma

El FC Barcelona va de goleada en goleada. Son ya seis victorias consecutivas en LaLiga y 28 tantos anotados, a los que hay que sumar otros cinco en el estreno en Champions. Siete triunfos en total que suponen el mejor arranque de temporada en la historia del club azulgrana. Motivos más que de sobra para que su entrenador, Hansi Flick, mostrase su satisfacción tras el 7-2 sobre el Racing de Santander.

Pero el alemán tiró de ambición al pedirle aún más a sus jugadores. "Nosotros podemos mejorar, sí. Siempre se puede mejorar, en la vida, en cualquier aspecto. Hemos jugado bien, más allá de los resultados. Me gusta cómo estamos jugando. Es bonito verlo. Pero lo más importante es siempre estar concentrados en cada situación del juego, en cada pase. En el fútbol esa es la mentalidad. Todo por el equipo", afirmó en DAZN.

El fallo de Szczesny y las molestias de Joan García

De los pocos lunares en su equipo fue el grave fallo de Szczesny que dio pie al segundo gol del conjunto cántabro, obra de Zabiri, pero el preparador germano le restó importancia. "Es normal cometer errores. No me preocupa el error de Szczesny porque se puede hacer mejor y esto es fútbol", señaló.

El polaco había salido al campo tras el descanso para jugar sus primeros minutos de la temporada por unas molestias física de Joan García, que se quedó en el vestuario tras resbalarse en la última jugada de la primera parte. Pero Flick espera que no sea nada importante y confió en que pueda ser de la partida el próximo sábado ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán. "Joan García ha tenido problemas. Tenemos que esperar y esperemos que pueda estar el fin de semana", sentenció.

Los elogios de Raphinha a Hansi Flick: "Me cambió la mentalidad"

Por su parte, Raphinha, autor de un triplete que eleva ya a 9 su cifra de tantos en el campeonato, aseguró que está "cómodo como nueve marcando goles" y no se plantea regresar al extremo. "Estoy contento por los goles y la victoria, que es lo más importante. Tenemos que seguir mejorando individualmente y como equipo. Se nota el hambre de los jugadores de querer siempre más, de buscar más goles y ocasiones. Se nota en el campo cómo somos muy compañeros los unos de los otros", afirmó en declaraciones a DAZN.

Además, el brasileño elogió a su entrenador, Hansi Flick: "Es el técnico que me cambió la mentalidad dentro del club y lo que pensaba de mí mismo. Estoy muy agradecido", añadió, explicando también la decisión de cederle el segundo de los tres penaltis de la noche a Lamine Yamal, que falló. "Lo necesitaba. Ha fallado y no pasa nada, todos podemos fallar. Siempre que pueda intentaré ayudarle a él y a los demás delanteros. Más que nadie sé que el delantero necesita el gol", comentó.