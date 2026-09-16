Barcelona 7-2 Racing de Santander: El líder se desmelena y mete miedo

El conjunto azulgrana suma y sigue. Ya son seis victorias seguidas en LaLiga, esta vez con una nueva goleada de escándalo, y firma el mejor arranque de temporada de su historia contando el estreno en la Champions

El FC Barcelona no falló bajo la lluvia ante el Racing de Santander y firmó su sexta victoria en otras tantas jornadas de LaLiga para distanciar de nuevo a tres puntos al Real Madrid. Otra goleada que, además, sirve para firmar el mejor arranque de temporada en la historia del club azulgrana, si se suma un séptimo triunfo, el logrado en el estreno de la Champions,

El cuadro catalán, como viene siendo ya costumbre, y más en el Camp Nou, salió con toda la cuerda dada, dispuesto a dejar cerrado el choque cuanto antes. Con una adelantada línea de presión, los pupilos de Hansi Flick atosigaron desde el pitido inicial a un conjunto cántabro que muy pronto comenzó a sufrir llegadas azulgranas por todos lados, para desesperación de Agirrezabala, el mejor de los suyos pese a todo.

Dos zapatazos de Cancelo y doblete de Raphinha

Así, no tardó el Barça en abrir la lata. Pero no fue con una de sus habituales jugadas en combinación, sino con un zapatazo lejano de Cancelo, que la puso imposible para el meta vaco desde fuera del área. El luso controló, divisó la portería y sacó un latigazo que tocó en el larguero antes de entrar a los 8 minutos. Un tanto que para nada aplacó el ímpetu culé. Al contrario, Adeyemi, con una marcha más, buscó reivindicarse y rozó el gol en dos acciones muy claras, la segunda con una picada a la salida del meta racinguista.

Pero fue un claro penalti de Pedro Felipe sobre Raphinha lo que dio pie al 2-0, obra del brasileño, que engañó a Agirrezabala. Apenas se había llegado al ecuador del primer acto y el partido era un suplicio para José Alberto y los suyos. Pero entonces, el Racing dio un paso al frente. Recortó distancias a la media hora por medio de Maguette, tras una cabalga de Aarón Martín por la izquierda, y gozó de algún acercamiento más. Un espejismo.

Poco después, otra vez Cancelo ampliaba el marcador con un nuevo disparo lejano, que esta vez tocó en Villalibre y despistó al ex cancerbero del Athletic. Y sin respiro Raphinha firmaba su doblete para confirmar su excelente momento. Gran jugada azulgrana, pase filtrado de Dani Olmo y perfecta definición del brasileño, con la pausa necesaria para controlar y fusilar.

Penalti fallado por Lamine Yamal y lesión de Joan García

Aún pudo llegar la manita antes del descanso, pero Agirrezabala adivinó el lanzamiento de Lamine Yamal en el penalti cometido nuevamente por Pedro Felipe sobre Adeyemi. Así se llegó al intermedio, para alivio del Racing. Aunque la noticia al descanso fue el cambio de Szczesny por Joan García, con problemas físicos por una acción al final del primer acto en la que se resbaló al ir a agarrar un balón fuera del campo.

Del regalo del Szczesny al 'hat-trick' de Raphinha en un abrir y cerrar de ojos

Pero más allá de esa permuta en la portería, nada cambió en el partido. Siguió apretando del Barça y rozó el quinto con un chut con rosca de Adeyemi tras jugadón personal, con caño incluido a Canales, o un disparo de Lamine Yamal al palo. Sin embargo, lo que llegó fue el segundo del Racing gracias al regalo de Szczesny, que se metió en un lío y perdió el balón ante la presión de Zabiri, que marcó a placer. Pero a renglón seguido, el cuadro culé salió enrabietado y firmó su manita. Dani Olmo se la dejó a Adeyemi, barrido en el área por Iker Luque, y Raphinha no falló el penalti.

La 'puntilla' de Lamine Yamal y la generosidad de Adeyemi

Solo faltaba que Lamine Yamal se sumara a la fiesta, pero su gol, poco después, fue anulado por fuera de juego. Lo que sí consiguió el extremo fue asistir a Gabriel Jesús, que amplió la goleada con un sexto tanto al definir de maravilla en el mano a mano. Y al fin, en el último suspiro, el campeón del mundo y aspirante al Balón de Oro acabó encontrando ese tanto que tanto había buscado, gracias al regalo de Adeyemi, que no paró de correr y llegar con peligro hasta el pitido final. Duro día para el Racing. Otro más en la oficina para el Barça.

Ficha técnica:

FC Barcelona: Joan García (Szczesny 46'), Eric García, Christensen, Gerard Martín, Cancelo, Pedri (Marc Bernal 60'), Rodri (Gavi 60'), Lamine Yamal, Dani Olmo, Adeyemi y Raphinha (Gabriel Jesus 69').

Racing de Santander: Agirrezabala, Manu Hernando, Pedro Felipe (Iker Luque 58'), Facundo González (Salinas 85'), Aarón Martín, Prati, Sergio Canales, Sainz-Maza (Gudiashvili 77'), Maguette Gueye, Villalibre (Zabiri 58') y Arana (Iñigo Vicente 58').

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Andaluz). Amonestó a los locales Lamine Yamal, Adeyemi y Cancelo, así como a los visitantes Pedro Felipe y Zabiri.

Goles: 1-0 (8') Cancelo; 2-0 (25') Raphinha, de penalti; 2-1 (30') Maguette; 3-1 (36') Cancelo; 4-1 (42') Raphinha; 4-2 (65') Zabiri; 5-2 (67') Raphinha, de penalti; 6-2 (79') Gabriel Jesus; 7-2 (90') Lamine Yamal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga disputado en el Camp Nou.